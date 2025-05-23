

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43088.84 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41321.41 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40560.89 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40394.57 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39553.98 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39167.35 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39055.86 ボリンジャー:＋2σ(25日)

37872.83 均衡表雲上限(週足)

37807.12 200日移動平均線

37786.56 26週移動平均線

37773.81 ボリンジャー:＋1σ(13週)

37717.14 ボリンジャー:＋1σ(25日)

37674.95 均衡表転換線(日足)

37371.19 6日移動平均線



37160.47 ★日経平均株価23日終値



36928.63 新値三本足陰転値

36862.38 75日移動平均線

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36380.27 13週移動平均線

36378.42 25日移動平均線

36076.27 均衡表基準線(日足)

36019.13 ボリンジャー:-1σ(26週)

35595.49 均衡表基準線(週足)

35237.28 均衡表雲上限(日足)

35039.71 ボリンジャー:-1σ(25日)

34986.73 ボリンジャー:-1σ(13週)

34643.40 均衡表転換線(週足)

34251.71 ボリンジャー:-2σ(26週)

33712.73 均衡表雲下限(日足)

33700.99 ボリンジャー:-2σ(25日)

33593.20 ボリンジャー:-2σ(13週)

32484.28 ボリンジャー:-3σ(26週)

32362.28 ボリンジャー:-3σ(25日)

32199.66 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 11.31(前日23.60)

ST.Slow(9日) 24.14(前日37.81)



ST.Fast(13週) 79.50(前日78.81)

ST.Slow(13週) 73.26(前日73.03)



［2025年5月23日］



株探ニュース

