　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43088.84　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41321.41　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40560.89　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40394.57　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39553.98　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39167.35　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39055.86　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
37872.83　　均衡表雲上限(週足)
37807.12　　200日移動平均線
37786.56　　26週移動平均線
37773.81　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
37717.14　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
37674.95　　均衡表転換線(日足)
37371.19　　6日移動平均線

37160.47　　★日経平均株価23日終値

36928.63 　　新値三本足陰転値
36862.38　　75日移動平均線
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36380.27　　13週移動平均線
36378.42　　25日移動平均線
36076.27　　均衡表基準線(日足)
36019.13　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35237.28　　均衡表雲上限(日足)
35039.71　　ボリンジャー:-1σ(25日)
34986.73　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40　　均衡表転換線(週足)
34251.71　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33712.73　　均衡表雲下限(日足)
33700.99　　ボリンジャー:-2σ(25日)
33593.20　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32484.28　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32362.28　　ボリンジャー:-3σ(25日)
32199.66　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　11.31(前日23.60)
ST.Slow(9日)　　24.14(前日37.81)

ST.Fast(13週)　 79.50(前日78.81)
ST.Slow(13週)　 73.26(前日73.03)

［2025年5月23日］

株探ニュース