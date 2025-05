VTuberプロジェクト「うおむすめ」初配信が2025年5月24日(土)にスタートします。

VTuberプロジェクト「うおむすめ」初配信

VTuberプロジェクト「うおむすめ」初配信が2025年5月24日(土)にスタート!

メンバー各30分のリレー配信から始まり、釣りロケ動画と歌ってみた動画もプレミア公開となります。!

◆初配信リレー

#うおむすめ初配信リレー5月24日(土)20:00〜スタート!

20:00〜20:30 黄金マアジ 初配信

https://www.youtube.com/live/TvianfUnY6o

20:30〜21:00 紅波マダイ 初配信

https://www.youtube.com/live/cxdnhLZH_d8

21:00〜21:30 桃川ニジマス 初配信

https://www.youtube.com/live/p_zv3Wbf-5I

21:30〜21:53 うおロケ 紅波マダイ編

https://youtu.be/EEho5Mmabd8

21:53〜22:11 うおロケ 黄金マアジ編

https://youtu.be/T8ixVZgGxGc

22:11〜22:33 うおロケ 桃川ニジマス編

https://youtu.be/OXKQP6Y1AWI

22:33〜22:37 歌ってみた「おさかな天国」 うおむすめ公式

https://www.youtube.com/watch?v=HWPlZxpxVcU

◆デビュー記念生配信

デビュー記念生配信!5/25(日) 20:00〜スタート!

初配信の翌日5/25(日) 20:00〜

うおむすめ1期生のデビューを記念した生配信を実施!

様々なバラエティー企画にメンバーが挑戦したり、今後どんな活動していくか等を番組内で伝えていきます。

また重大発表も予定しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 釣りロケ動画&歌ってみた動画もプレミア公開!VTuberプロジェクト「うおむすめ」初配信 appeared first on Dtimes.