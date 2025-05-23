¡Ö¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¤«¤é²Ð²Ö¤¬¡×»³¼êÀþ±¿µÙ¡¡ÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥å¤òÄ¾·â¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï¡Ö¿·¶¶±ØÉÕ¶á¤Î²ÍÀþÃÇÀþ¤¬¸¶°ø¡×
¡Ö¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¤«¤é²Ð²Ö¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÈÅìµþ¤ÎÂçÆ°Ì®¡ÉJR»³¼êÀþ¤¬¡¢¤¤ç¤¦»ÏÈ¯¤«¤éÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢ÄÌ¶Ð¤ÎÂ¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£JRÅìÆüËÜ¤Ï¸á¸å¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êó¹ð
¡ÖÅÔÆâ¤Î¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ë¤Ï¡¢»³¼êÀþ¤Î¼ÖÎ¾¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»þ¹ï¤Ï¸áÁ°7»þÈ¾¤¹¤®¡£ËÜÍè¤Ê¤éÂ¿¤¯¤ÎÍøÍÑµÒ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¹¡£
»³¼êÀþ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Æâ²ó¤ê¡¦³°²ó¤ê¤ÎÁ´Àþ¤Ç»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÂÁ´¤Î³ÎÇ§¤¬¤È¤ì±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍøÍÑµÒ¤ª¤è¤½25Ëü¿Í¤ÎÂ¤Ë±Æ¶Á¤¬¡£
»³¼êÀþ¤ÎÍøÍÑ¼Ô
¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤¦30Ê¬¤°¤é¤¤Á°¤ËÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÅ¼Ö¤¬Íè¤Ê¤¯¤ÆÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÞ¤¤çºëµþÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ²¿¤È¤«Ìµ»ö¤ËÍè¤é¤ì¤¿¡×
È¯Ã¼¤Ï¡¢¤¤Î¤¦Ìë¡£
¼Ö¾¸
¡Ö¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¤«¤é²Ð²Ö¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×
¼Ö¾¸¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢»³¼êÀþ¡¦³°²ó¤ê¤Î±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡£ÅÀ¸¡¤Î·ë²Ì¡¢°ìÉô¼ÖÎ¾¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¤ËÂ»½ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¿·¶¶±ØÉÕ¶á¤Î²ÍÀþ¤¬ÃÇÀþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°ø¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£JRÅìÆüËÜ¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
¶âÂ°¤Ç¤Ç¤¤¿²ÍÀþ¤ÈÊÌ¤ÎÁõÃÖ¤ÎÀÜ¿¨ÌÌ¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÇ®¤ò»ý¤Á¡¢²ÍÀþ¤¬ÃÇÀþ¡£ÀÚ¤ì¤¿²ÍÀþ¤¬¿â¤ì²¼¤¬¤ê¡¢¤½¤³¤òÅÅ¼Ö¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼ÖÎ¾¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¤â°ìÉô¤¬Â»½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å´Æ»¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡Ä
¹âÌÚÎ¼ ¹©³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø
¡Ö¡Ê²ÍÀþ¡Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÂÀ¤µ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë»þÂ®70¥¥í¤È¤«¡¢¤½¤Î¤°¤é¤¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÎó¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ê¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¤â¡Ë¶Ê¤¬¤ë¡×
¡Ö°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤¬ÀÚ¤ì¤¿²ÍÀþ¤òÌÜ»ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
JRÅìÆüËÜ¤Ï¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£