º´Æ£ÛÙÎ¤¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×°Õ³°¤Ë¤â½é¤Î±Ç²èÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç16Ç¯¤Ö¤ê¼ç±é¤Î»ûÈøæâ¤òÁ°¤ËÎÞ
»ûÈøæâ¡Ê78¡Ë¤Î16Ç¯Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÉã¤ÈËÍ¤Î½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²Î¡×¡Ê¾®ÀôÆÁ¹¨´ÆÆÄ¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿º´Æ£ÛÙÎ¤¡Ê34¡Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬½é¤á¤Æ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¡£¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¡Äµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î1¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤¤¤¿¤È¡Ä¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¡¢ÎÞ¤ÇµÒÀÊ¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤¿¡£
¡ÖÉã¤ÈËÍ¤Î½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²Î¡×¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Â©»Ò¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¤¬YouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢16Ç¯¤Ë80ºÐ¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢±Ñ¹ñ»Ë¾åºÇ¹âÎð¤Î¿·¿Í²Î¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Þ¥¯¥À¡¼¥â¥Ã¥È¤Î¼ÂÏÃ¤ò±Ç²è²½¡£»ûÈø¤¬²£¿Ü²ì¤Ç³Ú´ïÅ¹¤ò±Ä¤à´ÖµÜÅ¯ÂÀ¡¢¾¾ºäÅíÍû¡Ê36¡Ë¤¬Å¯ÂÀ¤ÎÂ©»ÒÍºÂÀ¡¢º´Æ£¤ÏÍºÂÀ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß»Ö²ìÁïÈþ¡¢ÉûÅç½ß¡Ê40¡Ë¤¬ÁïÈþ¤ÎÉ×¥À¥Ë¥¨¥ë¤ò±é¤¸¤¿¡£
º´Æ£¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¡¢»ûÈø¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö»ûÈø¤µ¤ó¤È2¿Í¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬±éµ»¤Î·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ø¥¦¥½¤¬¡¢ËÜÅö¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¼Çµï¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¡£ÉûÅç¤Ï¡ÖÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦1Ëç¡¢¤¢¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¥Ï¥ó¥«¥Á¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
»ûÈø¤Ï¡¢º´Æ£¤Ë¡ÖÛÙÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ä¤³¤ì¤«¤éÇÐÍ¥¶È¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¡¢²¹¤«¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¢¡¡ÖÉã¤ÈËÍ¤Î½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²Î¡×¡¡´ÖµÜÍºÂÀ¡Ê¾¾ºäÅíÍû¡Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î»Ö²ìÁïÈþ¡Êº´Æ£ÛÙÎ¤¡Ë¤Î·ëº§¼°¤Ë¡¢ÉãÅ¯ÂÀ¡Ê»ûÈøæâ¡Ë¤Î·Þ¤¨¤Î¼Ö¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ìÃÙ¹ï¤¹¤ë¡£Å¯ÂÀ¤Ï¡¢¼°¾ì¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ËÍÛµ¤¤ÇÂçÃÀ¡¢¼«Ëý¤Î²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤ÏºÊ¤ÎÎ§»Ò¡Ê¾¾ºä·Ä»Ò¡Ë¤ä¿·ÉØ¤ÎÁïÈþ¤È¿·Ïº¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡ÊÉûÅç½ß¡Ë¤é¤òÌ¥Î»¤¹¤ë°ìÊý¡¢¼«Âð¤Î¾ì½ê¤¬»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¸åÆü¡¢ÀìÌç°å¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£ÍºÂÀ¤ÏÎø¿Í¤ÎÎ¼°ì¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¤Î´«¤á¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë²£¿Ü²ì¤Î¼Â²È¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Å¯ÂÀ¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²¿¤È¤«Éã¤ò¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤¿¤¤¤È¡¢°¦¤·¤¿²»³Ú¤òÎ®¤¹¤È¡¢Å¯ÂÀ¤Ï¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤òÍºÂÀ¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¡¢ÇÛ¿®¤¹¤ë¤È½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£¥×¥í¤Î²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÅ¯ÂÀ¤Î¼ã¤Æü¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡£