¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎÌÏ·¿À½ºî¤Ø¡¡JRÅì³¤¡¢¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¼Â»Ü
¡¡JRÅì³¤¤È¡¢»Ò²ñ¼Ò¤ÇÅ´Æ»¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÆüËÜ¼ÖÎ¾À½Â¤¤¬¡¢1·î¤Ë°úÂà¤·¤¿Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤ÎÅÀ¸¡¼ÖÎ¾¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡ÖT4¡×¤ÎÀº¹ª¤ÊÌÏ·¿¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Ù±ç¤òÊç¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ù±ç¼Ô¤Ë¤Ï45Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÌÏ·¿¤òÁ÷¤ë¡£¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖJRÅì³¤MARKET¡×¤Ç29Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡ÌÏ·¿¤È¡¢ÆüËÜ¼ÖÎ¾¤Î¼ÒÌ¾Æþ¤ê¤Ç¼Ö³°¤Ë·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¶âÂ°¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤È¤Î¡ÖÄÌ¾ï¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Á÷ÎÁ¹þ¤ß¤Ç23Ëü9Àé±ß¡£È¯Á÷¤Ï2026Ç¯½Õ¤´¤í¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡T4¤Î7¹æ¼Ö¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Á´Ä¹¤ÏÌó607¥ß¥ê¡£²«¿§¤¤³°´Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁõÃÖ¤Ê¤É¼ÖÆâ¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡£