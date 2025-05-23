6月日本代表メンバー発表!! 主力多数選外の大胆サプライズ編成、佐野兄弟W選出で18歳MF佐藤龍之介ら初招集7人
日本サッカー協会(JFA)は23日、6月の北中米W杯アジア最終予選2試合に臨む日本代表メンバー27人を発表した。W杯出場決定後初の代表戦で選手選考に注目が集まる中、森保一監督は主力選手を多数選出せず、大胆なメンバー変更を敢行。18歳のMF佐藤龍之介(岡山)ら7人を一気に初招集し、1年後のW杯本大会に向けて大幅な戦力の底上げに着手した。
初招集されたのは佐藤のほか、DF鈴木淳之介(湘南)、MF平河悠(ブリストル・シティ)、MF熊坂光希(柏)、MF三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)、MF佐野航大(NECナイメヘン)、FW俵積田晃太(FC東京)の合計7人。いずれも2001年以降に生まれたパリ世代からの抜擢となった。また06年生まれの佐藤はロサンゼルス五輪世代から唯一選ばれた。
一方、主力選手の多数が招集外となり、前回からは14人の大幅なメンバー変更となった。主将のMF遠藤航(リバプール)、GK鈴木彩艶(パルマ)、MF鎌田大地(クリスタル・パレス)、MF久保建英(ソシエダ)が残った一方、DF板倉滉(ボルシアMG)、MF伊東純也(スタッド・ランス)、MF守田英正(スポルティング)、MF堂安律(フライブルク)、MF田中碧(リーズ)、FW上田綺世(フェイエノールト)らがメンバーから外れている。
初招集の選手が7人も名を連ねるのは第2次森保ジャパンで最多。DF町田浩樹、DF角田涼太朗、DF藤井陽也、DFバングーナガンデ佳史扶、DF半田陸、MF中村敬斗の6人が初選出された23年3月の初陣を上回る“サプライズ編成”となった。
今回がW杯出場決定後初の活動。日本代表は6月5日に敵地パースでオーストラリアと、同10日に大阪府のパナソニックスタジアム吹田でインドネシアと対戦する。
■スタッフ
▽監督
森保一
▽コーチ
名波浩
齊藤俊秀
前田遼一
長谷部誠
▽GKコーチ
下田崇
▽フィジカルコーチ
松本良一
▽テクニカルスタッフ
寺門大輔
中下征樹
若林大智
渡邉秀朗
■選手
▽GK
大迫敬介(広島)
谷晃生(町田)
鈴木彩艶(パルマ)
▽DF
長友佑都(FC東京)
渡辺剛(ゲント)
町田浩樹(ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ)
瀬古歩夢(グラスホッパー)
関根大輝(スタッド・ランス)
鈴木淳之介(湘南)☆
高井幸大(川崎F)
▽MF/FW
遠藤航(リバプール)
大橋祐紀(ブラックバーン)
鎌田大地(クリスタル・パレス)
森下龍矢(レギア・ワルシャワ)
町野修斗(ホルシュタイン・キール)
中村敬斗(スタッド・ランス)
佐野海舟(マインツ)
平河悠(ブリストル・シティ)☆
熊坂光希(柏)☆
久保建英(ソシエダ)
細谷真大(柏)
鈴木唯人(ブレンビー→フライブルク)
藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)
三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)☆
佐野航大(NECナイメヘン)☆
俵積田晃太(FC東京)☆
佐藤龍之介(岡山)☆
▼過去のメンバーリスト
25/03/13 W杯最終予選・バーレーン戦、サウジアラビア戦メンバー
(取材・文 竹内達也)
初招集されたのは佐藤のほか、DF鈴木淳之介(湘南)、MF平河悠(ブリストル・シティ)、MF熊坂光希(柏)、MF三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)、MF佐野航大(NECナイメヘン)、FW俵積田晃太(FC東京)の合計7人。いずれも2001年以降に生まれたパリ世代からの抜擢となった。また06年生まれの佐藤はロサンゼルス五輪世代から唯一選ばれた。
初招集の選手が7人も名を連ねるのは第2次森保ジャパンで最多。DF町田浩樹、DF角田涼太朗、DF藤井陽也、DFバングーナガンデ佳史扶、DF半田陸、MF中村敬斗の6人が初選出された23年3月の初陣を上回る“サプライズ編成”となった。
今回がW杯出場決定後初の活動。日本代表は6月5日に敵地パースでオーストラリアと、同10日に大阪府のパナソニックスタジアム吹田でインドネシアと対戦する。
■スタッフ
▽監督
森保一
▽コーチ
名波浩
齊藤俊秀
前田遼一
長谷部誠
▽GKコーチ
下田崇
▽フィジカルコーチ
松本良一
▽テクニカルスタッフ
寺門大輔
中下征樹
若林大智
渡邉秀朗
■選手
▽GK
大迫敬介(広島)
谷晃生(町田)
鈴木彩艶(パルマ)
▽DF
長友佑都(FC東京)
渡辺剛(ゲント)
町田浩樹(ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ)
瀬古歩夢(グラスホッパー)
関根大輝(スタッド・ランス)
鈴木淳之介(湘南)☆
高井幸大(川崎F)
▽MF/FW
遠藤航(リバプール)
大橋祐紀(ブラックバーン)
鎌田大地(クリスタル・パレス)
森下龍矢(レギア・ワルシャワ)
町野修斗(ホルシュタイン・キール)
中村敬斗(スタッド・ランス)
佐野海舟(マインツ)
平河悠(ブリストル・シティ)☆
熊坂光希(柏)☆
久保建英(ソシエダ)
細谷真大(柏)
鈴木唯人(ブレンビー→フライブルク)
藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)
三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)☆
佐野航大(NECナイメヘン)☆
俵積田晃太(FC東京)☆
佐藤龍之介(岡山)☆
▼過去のメンバーリスト
25/03/13 W杯最終予選・バーレーン戦、サウジアラビア戦メンバー