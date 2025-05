「knock on wood」の意味は？イギリスのある風習に関連した言葉です！【1分英会話】

果たして、正解は?

正解は「幸運を祈る、災難を避けるためのおまじない」でした!

口が滑って自慢話や調子のいいことを言ってしまったときや、なにか不吉なことが起こったときに使えるフレーズです。

イギリスでは、魔除けのために木や木製品を触る風習があるんだとか。

「touch wood」と言うこともありますよ。

「The cold is going around my class now.」

(今クラスで風邪が流行っているんだよね。)

「That’s hard! Knock on wood!」

(それは大変!気をつけて!)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。