結成30周年を迎えるBRAHMANが11月22日から24日の3日間、幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて10年ぶり2度目となるイベント＜尽未来祭＞を開催する。同イベントの全出演者が発表となった。

◆＜尽未来祭 2025＞ 画像

＜尽未来祭＞が初開催されたのは10年前。BRAHMAN結成20周年イベントとして2日間にわたって繰り広げられ、多くのパンク／ハードコアファンの記憶に伝説として刻み込まれている。前回は20周年ということで2日間開催だった。そして30周年となる今回は3日間開催となる。

開催発表から約4か月、ついに全出演アーティストが発表された。BRAHMANを含め、初日11組、2日目と3日目は10組が登場。パンク／ハードコアに留まらない顔触れこそが、BRAHMANが歩んできた30年の歴史であり、そのラインナップはあちこちで音楽を共にしてきた盟友たちだ。しかも、ヘッドライナー級のアーティストだらけという豪華さ。開催まであと半年。オフィシャル2次先行販売受付は本日17:00から6月1日 23:59まで。


■＜尽未来祭2025＞

11月22日(土)　千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月23日(日)　千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月24日(月/振休)　千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
open10:30 / start12:00
【出演者】
▶DAY1 (11/22)
BRAHMAN / BACK DROP BOMB / THA BLUE HERB / EGO-WRAPPIN' / 黒夢 / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS / MONGOL800 / RHYMESTER / Riddim Saunter / SCAFULL KING / ...secret
▶DAY2 (11/23)
BRAHMAN / ACIDMAN / The Birthday (クハラカズユキ, ヒライハルキ, フジイケンジ) / G-FREAK FACTORY / HEY-SMITH / MAN WITH A MISSION / マキシマム ザ ホルモン / ORANGE RANGE / SiM / 10-FEET
▶DAY3 (11/24)
BRAHMAN / ASIAN KUNG-FU GENERATION / BUCK-TICK / DIR EN GREY / Dragon Ash / ELLEGARDEN / GEZAN / LUNA SEA / SUPER BEAVER / 04 Limited Sazabys


【チケット】
・3日通し券スタンディング \29,700(税込)
・3日通し券サイド指定席 \38,330(税込)
　※スタンディングエリア両サイドの指定席エリア / スタンディングエリアの利用可能
・各日1日券 \13,330(税込)
▼オフィシャル2次先行
受付期間：5月23日(金)17:00 〜 6月1日(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/jinmiraisai/
▼Overseas Pre-sale
May 23(Fri)17:00〜July 3(Thu)23:59 (Japan time)
https://eplus.tickets/jinmiraisai/
▼ファミリーマート先行
受付期間：6月6日(金)17:00 6月22日(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/jinmiraisai/
▼一般発売
受付開始：7月5日(土)10:00〜
・イープラス(国内専用) https://eplus.jp/jinmiraisai/
・eplus (Overseas) https://eplus.tickets/jinmiraisai/
・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/brahman-25/
・ローソンチケット https://l-tike.com/brahman/

■ライブBlu-ray / DVD『六梵全書 Six full albums of all songs』

2025年6月11日（水）発売
・完全生産限定盤 A（Blu-ray / 2枚組）
TFXQ-78283〜78284　9,350 円（税込）
・完全生産限定盤 B（DVD / 3枚組）
TFBQ-18305〜18307　8.250 円（税込）
予約リンク：https://brahman.lnk.to/rokubonzensho


▼収録曲 ※全76曲
01. 真善美　 02. 雷同　03. EVERMORE FOREVER MORE　04. AFTER-SENSATION　05. 其限　06. 今夜　07. 守破離　08. 怒濤の彼方　09. 不倶戴天　10. ナミノウタゲ　11. 天馬空を行く　12. 満月の夕　13. 初期衝動　14. 賽の河原　15. 今際の際　16. 俤　17. 露命　18. 空谷の跫音　19. 遠国　20. 警醒　21. 最終章　22. Jesus Was a Cross Maker　23. 鼎の問　24. 霹靂　25. 虚空ヲ掴ム　26. The only way　27. Speculation　28. Epigram　29. Stand aloof　30. Silent day　31 . Oneness　32. Handan's pillow　33. You don't live here anymore　34. Causation　35. Fibs in the hand　36. 逆光　37. Kamuy-pirma　38. THE VOID　39. BASIS　40. SHADOW PLAY　41. DOUBLE-BLIND DOCUMENTS　42. SHOW　43. GOIN' DOWN　44. SEE OFF　45. CHERRIES WERE MADE FOR EATING　46. BOX　47. DEEP　48. NO LIGHT THEORY　49. 時の鐘　50. FROM MY WINDOW　51. FAR FROM... 　52. BED SPACE REQUIEM　53. SLIDING WINDOW　54. THAT'S ALL　55. THERE'S NO SHORTER WAY IN THIS LIFE　56. CIRCLE BACK　57. NEW SENTIMENT　58. LOSE ALL　59. Z　60. A WHITE DEEP MORNING　61. TREES LINING A STREET　62. HIGH COMPASSION　63. LAST WAR　64. MIS 16　65. (a piece of) BLUE MOON　66. BYWAY　67. PLASTIC SMILE　68. PLACEBO　69. ANSWER FOR...　70. ARRIVAL TIME　71. FOR ONE'S LIFE　72. TONGFARR　73. FLYING SAUCER　74. BEYOND THE MOUNTAIN　75. ARTMAN
76. 順風満帆 (Music Video)


●店舗購入特典
・TOWER RECORDS：アクリルキーホルダー
・Amazon：コットン巾着
・楽天ブックス：シューレース
・TOY’S STORE：六梵全書ライブ写真カレンダー
・7net：缶バッチセット
・汎用特典：ポストカード
詳細：https://www.toysfactory.co.jp/artist/brahman/news/detail/6406

▶公演記録：＜六梵全書 Six full albums of all songs＞
2024年11月4日(月/振休)　神奈川・横浜 BUNTAI




関連リンク

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