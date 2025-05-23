BRAHMAN＜尽未来祭 2025＞全出演者発表にモンパチ、黒夢、The Birthday、10-FEET、LUNA SEA、BUCK-TICK、ELLEGARDENなど3日間延べ31組
結成30周年を迎えるBRAHMANが11月22日から24日の3日間、幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて10年ぶり2度目となるイベント＜尽未来祭＞を開催する。同イベントの全出演者が発表となった。
◆＜尽未来祭 2025＞ 画像
＜尽未来祭＞が初開催されたのは10年前。BRAHMAN結成20周年イベントとして2日間にわたって繰り広げられ、多くのパンク／ハードコアファンの記憶に伝説として刻み込まれている。前回は20周年ということで2日間開催だった。そして30周年となる今回は3日間開催となる。
■＜尽未来祭2025＞
11月23日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月24日(月/振休) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
open10:30 / start12:00
【出演者】
▶DAY1 (11/22)
BRAHMAN / BACK DROP BOMB / THA BLUE HERB / EGO-WRAPPIN' / 黒夢 / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS / MONGOL800 / RHYMESTER / Riddim Saunter / SCAFULL KING / ...secret
▶DAY2 (11/23)
BRAHMAN / ACIDMAN / The Birthday (クハラカズユキ, ヒライハルキ, フジイケンジ) / G-FREAK FACTORY / HEY-SMITH / MAN WITH A MISSION / マキシマム ザ ホルモン / ORANGE RANGE / SiM / 10-FEET
▶DAY3 (11/24)
BRAHMAN / ASIAN KUNG-FU GENERATION / BUCK-TICK / DIR EN GREY / Dragon Ash / ELLEGARDEN / GEZAN / LUNA SEA / SUPER BEAVER / 04 Limited Sazabys
【チケット】
・3日通し券スタンディング \29,700(税込)
・3日通し券サイド指定席 \38,330(税込)
※スタンディングエリア両サイドの指定席エリア / スタンディングエリアの利用可能
・各日1日券 \13,330(税込)
▼オフィシャル2次先行
受付期間：5月23日(金)17:00 〜 6月1日(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/jinmiraisai/
▼Overseas Pre-sale
May 23(Fri)17:00〜July 3(Thu)23:59 (Japan time)
https://eplus.tickets/jinmiraisai/
▼ファミリーマート先行
受付期間：6月6日(金)17:00 6月22日(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/jinmiraisai/
▼一般発売
受付開始：7月5日(土)10:00〜
・イープラス(国内専用) https://eplus.jp/jinmiraisai/
・eplus (Overseas) https://eplus.tickets/jinmiraisai/
・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/brahman-25/
・ローソンチケット https://l-tike.com/brahman/
■ライブBlu-ray / DVD『六梵全書 Six full albums of all songs』
・完全生産限定盤 A（Blu-ray / 2枚組）
TFXQ-78283〜78284 9,350 円（税込）
・完全生産限定盤 B（DVD / 3枚組）
TFBQ-18305〜18307 8.250 円（税込）
予約リンク：https://brahman.lnk.to/rokubonzensho
▼収録曲 ※全76曲
01. 真善美 02. 雷同 03. EVERMORE FOREVER MORE 04. AFTER-SENSATION 05. 其限 06. 今夜 07. 守破離 08. 怒濤の彼方 09. 不倶戴天 10. ナミノウタゲ 11. 天馬空を行く 12. 満月の夕 13. 初期衝動 14. 賽の河原 15. 今際の際 16. 俤 17. 露命 18. 空谷の跫音 19. 遠国 20. 警醒 21. 最終章 22. Jesus Was a Cross Maker 23. 鼎の問 24. 霹靂 25. 虚空ヲ掴ム 26. The only way 27. Speculation 28. Epigram 29. Stand aloof 30. Silent day 31 . Oneness 32. Handan's pillow 33. You don't live here anymore 34. Causation 35. Fibs in the hand 36. 逆光 37. Kamuy-pirma 38. THE VOID 39. BASIS 40. SHADOW PLAY 41. DOUBLE-BLIND DOCUMENTS 42. SHOW 43. GOIN' DOWN 44. SEE OFF 45. CHERRIES WERE MADE FOR EATING 46. BOX 47. DEEP 48. NO LIGHT THEORY 49. 時の鐘 50. FROM MY WINDOW 51. FAR FROM... 52. BED SPACE REQUIEM 53. SLIDING WINDOW 54. THAT'S ALL 55. THERE'S NO SHORTER WAY IN THIS LIFE 56. CIRCLE BACK 57. NEW SENTIMENT 58. LOSE ALL 59. Z 60. A WHITE DEEP MORNING 61. TREES LINING A STREET 62. HIGH COMPASSION 63. LAST WAR 64. MIS 16 65. (a piece of) BLUE MOON 66. BYWAY 67. PLASTIC SMILE 68. PLACEBO 69. ANSWER FOR... 70. ARRIVAL TIME 71. FOR ONE'S LIFE 72. TONGFARR 73. FLYING SAUCER 74. BEYOND THE MOUNTAIN 75. ARTMAN
76. 順風満帆 (Music Video)
●店舗購入特典
・TOWER RECORDS：アクリルキーホルダー
・Amazon：コットン巾着
・楽天ブックス：シューレース
・TOY’S STORE：六梵全書ライブ写真カレンダー
・7net：缶バッチセット
・汎用特典：ポストカード
詳細：https://www.toysfactory.co.jp/artist/brahman/news/detail/6406
▶公演記録：＜六梵全書 Six full albums of all songs＞
2024年11月4日(月/振休) 神奈川・横浜 BUNTAI
関連リンク
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