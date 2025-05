【モデルプレス=2025/05/23】東京ガールズコレクション(TGC)が、5⽉30⽇、5月31⽇、6⽉1⽇の3⽇間にわたり開催される⽇本⾳楽事業者協会(JAME)主催の総合エンターテインメントフェス「GMO シブヤエンタメ祭」とコラボレーションし、最終⽇にあたる6⽉1⽇に代々⽊公園 BE STAGE にて、「TGC STAGE in GMO シブヤエンタメ祭」を実施することを発表した。

◆「TGC STAGE in GMO シブヤエンタメ祭」開催決定

◆とうあ・なごみ・⼋村倫太郎ら、出演者発表

◆「TGC STAGE in GMO シブヤエンタメ祭」開催概要

エンターテインメントを軸に⾷やファッションを融合させ、若者から⾼齢者まで幅広い世代が楽しめる、街全体を舞台とするフェスの実施をかねてから⽬指としている⽇本⾳楽事業者協会の想いを実現すべく、TGCらしい“エンタメのかたち”を提案していくという。開催場所はTGCの第1回⽬の開催地である国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館のすぐそばに2025年2⽉に新設された複合施設「代々⽊公園 BE STAGE」。「はじめる⼈になろう」をテーマに掲げるこの施設は、渋⾕区が推進する“緑のある都市づくり”や“健康・環境志向のまちづくり”と連動し、都市と⾃然、⽂化と⼈が交差する新たな体験の場として注⽬されている。この場所を舞台に、渋⾕区が推進する“緑のある都市づくり”の想いを受け、渋⾕の街にさまざまな夢が咲き誇るステージを…そんな願いを込めて「wish」をテーマにしたファッションショーをはじめ、アーティストライブ、お笑いライブなど、多彩なプログラムを展開予定。都市の真ん中に広がる緑とともに、20周年を迎えたTGCが渋⾕の街を華やかに彩る。ファッションショーには、Z世代から⽀持を得るとうあ、なごみ、⽶澤りあ、AKB48の元メンバーで⼥優の市川美織、雑誌「ViVi」の専属モデルとして活躍中の村上愛花に加え、6⼈組ダンス&ボーカルグループ・WATWINGのメンバーでありながらも俳優としても活躍している⼋村倫太郎の出演が決定。また、会場を盛り上げるお笑いライブに、⼭梨⼤医学部卒という異⾊の経歴を持つノムラフッソと、上智⼤卒の王坂の⾼学歴⼥性コンビで、「⼥芸⼈ No.1 決定戦 THE W 2024」で3位の好成績を残した忠⽝⽴ハチ⾼、「キングオブコント 2018」では準優勝した経歴をもつわらふぢなるお、昨年末に⼈⽣初の彼⼥ができたことを事務所のHPで発表し、サーバーがダウンするほどの反響を呼んだ栗⾕と、芸能界屈指のサッカー好きで、サッカー関連の仕事が増えつつあるすがやのコンビカカロニが登場する。さらにアーティストライブでは、“ぽぽくん”の愛称で親しまれている演歌Z世代の旗頭・原⽥波⼈が唯⼀無⼆の歌声を披露する。(modelpress編集部)開催⽇時:2025年6⽉1⽇(⽇)開場11:30/開演12:30/終演13:30(予定)解除:代々⽊公園 BE STAGE(〒150-0041 東京都渋⾕区神南 1-1-1 代々⽊公園内)出演者:市川美織、カカロニ、川津明⽇⾹、雑賀サクラ、忠⽝⽴ハチ⾼、とうあ、なごみ、⼋村倫太郎(WATWING)、村上愛花、⽶澤りあ、わらふぢなるお 他 ※50 ⾳順アーティスト:原⽥波⼈ 他ステージ内容:ファッションショー、トークステージ、ライブステージほか【Not Sponsored 記事】