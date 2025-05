5Ëü±ß¤Ç½ÐÅ¹¤Ç¤­¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡ªgrace village

graceは、佐久市岩村田にチャレンジショップの複合施設「grace village」をオープンします。

graceは、佐久市岩村田にチャレンジショップの複合施設「grace village」をオープン。

1. 飲食・雑貨・ポップアップ・個展まで――最短1週間から最大6か月まで出店できる“チャレンジショップ”を常設。

2. 初期費用5万円+純売上20%のみの軽負担で、飲食スペース・厨房設備の利用に加え、チラシ・メニュー・SNS発信までサポート。

3. オープニングテナントは県産米×ご当地具材のおにぎり専門店。

味噌汁サービス付きの店内飲食とテイクアウトを提供。

4. 東信エリアのお土産セレクトショップ「0267select」&サウナアパレル「TOTONOW」を併設し、リピート動機を創出。

5. 併設テナント2区画のうち1区画はマッサージ店、もう1区画のコーヒーショップは入居者募集中。

6. メディア限定見学会を5月27日(火)開催。

オープニング店のおにぎりを試食提供。

■施設概要

店内写真

外観看板

施設名称:grace village(グレイスヴィレッジ)

所在地 :長野県佐久市岩村田6-2

座席数 :9席(4人テーブル3席、2人テーブル6席)

営業時間:10:00-18:00

定休日 :火曜・水曜 ※テナントにより変動あり

併設施設:(1)チャレンジショップ区画

(2)お土産セレクトショップ「0267select」

(3)サウナアパレルブランドTOTONOW直営店

(4)マッサージ店(入居済)(5)カフェ区画(入居者募集中)

■チャレンジショップ利用条件

利用期間 :1週間〜6か月(延長・再出店可)

利用料金 :毎月の純売上の20%

初期費用 :50,000円(販促物作成・SNS発信・運営サポート込み)

保証金 :100,000円(退去時クリーニング後に精算返金)

不可業種 :美容関連・ペット関連

提供サポート:チラシ/メニューデザイン・公式Instagram/

LINEでの告知・写真撮影とプレスサポート

■オープニング出店:信州おにぎり専門店「39(佐久)むすび」

おにぎり6種類

【出店期間】2025年5月30日(金)〜6月27日(金)

【メニュー(税込)】

・信州野沢菜しらす昆布…280円

「野沢菜を一年間じっくり熟成させ、しらすと昆布の旨味が調和した郷土色豊かな一品」

・信州ネギ味噌七味…280円

「青ネギと信州味噌に信州の七味唐辛子を合わせた、香り高い和の逸品」

・ヤンニョムチキン…300円

「鶏を使用し、甘辛いヤンニョムソースで仕上げた韓国風おにぎり。

ごはんとの相性抜群」

・ピリ辛エリンギバター…300円

「信州産エリンギをバター醤油で炒め、特製ラー油で味付けした、食欲をそそる香ばしい一品」

・梅しそとりチャーシュー…300円

「鶏むね肉のチャーシューに、梅と大葉を合わせた、さっぱりと食べられる逸品」

・オイスターそぼろ…300円

「牡蠣の旨味と特製そぼろの組み合わせが絶妙。

海の香りと和の味わいが調和した贅沢な一品」

店内飲食限定で手作り味噌汁をサービス。

テイクアウトも可。

ヤンニョムチキンおにぎり

信州野沢菜しらす昆布おにぎり

外観写真

