ÆùËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÄÉµá¡ªÈôÂÍµí°ìÆ¬²È ÇÏ¶ô°ìÂå KITTEÂçºå

飛騨牛一頭家 馬喰一代 KITTE大阪

馬喰一代は、2025年6月5日(木)にKITTE大阪にて「飛騨牛一頭家 馬喰一代 KITTE大阪」をオープン。

馬喰一代グループ初の関西出店となります。

■関西初出店で魅せる「飛騨牛雌牛」の美味

馬喰一代 KITTE大阪は「飛騨牛の雌牛」にこだわり抜いた店舗となります。

高級霜降り肉志向から赤身志向の方が増えている時代の変化に合わせ、サシや等級だけにこだわらず、肉本来の美味しさを追求し、辿り着いたのが「雌牛」です。

大きく肥育できず太らせにくい雌牛は、県内出荷頭数も1/3と希少です。

きめ細かい肉質で融点が低く、あっさりとした脂の旨味が格別です。

■「一つの邸宅」

一つの邸宅をコンセプトに、エントランスを抜けると、ライブラリー兼ダイニングルームと、客人を迎え入れる邸宅のようなデザインです。

随所に使用する天然素材は、本物だけが持つ存在感を放ちます。

また、自宅に友人を招き入れるためにキュレーションしたアートピースが五感を刺激し、店舗のイメージを鮮明に記憶に残します。

■店舗内観

店内1

店内2

店内3

■料理写真

料理1

料理2

料理3

料理4

料理5

料理6

料理7

料理9

■店舗情報

店舗名 :飛騨牛一頭家 馬喰一代 KITTE大阪

所在地 :大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪 5F(JR大阪駅西改札直結)

電話番号:06-6136-8096

営業時間:11時00分〜23時00分

(ランチL.O.15時00分/ディナーL.O.22時30分、ドリンクL.O.22時30分)

イメージ

