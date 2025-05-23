ÌîÃæÎÜ°á¡Ö²Ä°¦¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×²ñ¸«¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡È¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤ÎÎ¢Â¦
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÌîÃæÎÜ°á¡Ê23¡¢ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¡Ë¤¬22Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º£µ¨¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ²ñ¸«¤Ç¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿È¯¸À¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×²ñ¸«¤òÊ¨¤«¤·¤¿ÌîÃæÎÜ°áÁª¼ê¤òÄ¾·â
²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Áª¼êÁ´30¿Í¤¬¼«¸Ê¾Ò²ð¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤ëÃæ¡¢ÌîÃæ¤Ï¡¢Î®¹Ô¤ê¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¤Î¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ë¤Ê¤¾¤ê¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡ËÇØÈÖ¹æ24ÈÖ¤ÎÌîÃæÎÜ°á¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢°§»¢¡£¼¡¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤¬²ó¤Ã¤¿º´Æ£½ÊÇµ¡Ê23¡¢NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡Ë¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØÈÖ¹æ26ÈÖ¡¦º´Æ£½ÊÇµ¤Ç¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢²ñ¸«¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
²ñ¸«¸å¤ËÌîÃæ¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¡Ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ë²Ä°¦¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÝÄê¡£¤³¤Î°§»¢¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¡Ö¾®ÅçËþºÚÈþ¤µ¤ó¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ËµÜÉôÍõÍü¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¸µ¡¹¥Ð¥¹¥±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤ä¤Ã¤¿¤é¥Ð¥ì¡¼¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤ÆÅ¾¸þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌîÃæ¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥¹ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃå¡¹¤ÈÂåÉ½Æþ¤ê¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£½©ÅÄËÌ¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¸å¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò4Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Õ¹â¤ËÆ³¤¡¢Â´¶È¸å¤Î2020Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢Astemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¤Ç5Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢½é¤Î³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥§¥ë¥Ï¥È¡¦¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¡Ê39¡Ë¤Î¿·ÂÎÀ©¤Ç2025Ç¯¤ò»ÏÆ°¡£ÌîÃæ¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥É¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£¥Õ¥§¥í¡¼¡Ê´ÆÆÄ¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ï¹¶·âÎÏ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¹¶·â¤òÀ¸¤«¤¹¤Î¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤â¤Ã¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¹¶·âÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤â½Ð¤·¤Ä¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¸ì¤ë¡£
ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÄºÅÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÂç²ñ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È2028Ç¯¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÌîÃæ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ø½ÅÍ×¤ÊÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¡¢¡È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡É¤Ï6·î5Æü¤Ë³«Ëë¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÃË½÷Â·¤Ã¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¸ÞÎØ¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÈÊÂ¤Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë3ÂçÂç²ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¡ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡É¤Ï8·î23Æü¤Ë½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£