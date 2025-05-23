¡ÖÁÐÊý¤Î¹Í¤¨¤ÎÀÜÅÀÃµ¤¹¡×ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ø½ÐÈ¯¡Ä¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤á¤°¤ë3²óÌÜ¤ÎÆüÊÆ¸ò¾Ä¸þ¤±
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò½ä¤ë3²óÌÜ¤ÎÆüÊÆ¸ò¾Ä¤Ë¸þ¤±ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤¬½ÐÈ¯¤·¡¢ÁÐÊý¤ÎÀÜÅÀ¤òÃµ¤ê¡¢¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±Á´ÎÏ¤ò¤¢¤²¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¡§
ÊÆÂ¦¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÄó°Æ¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢¹Í¤¨Êý¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¾å¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢ÁÐÊý¤Î¹Í¤¨¤ÎÀÜÅÀ¤òÃµ¤¹¡£
3²óÌÜ¤Î¸ò¾Ä¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î24Æü¡¢ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤ÈUSTR¡Ê¥¢¥á¥ê¥«ÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡Ë¤Î¥°¥ê¥¢ÂåÉ½¤ä¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤È¤Î´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
1²óÌÜ¤«¤é¤Î¸ò¾ÄÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï·çÀÊ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤Ï5·î30Æü¤Ë¤â¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤È4²óÌÜ¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÂ¦¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Ç°Û¤Ê¤ë¼«Æ°¼Ö¤Î°ÂÁ´´ð½à¤òÁê¸ß¤ËÇ§¾Ú¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤ò¸ò¾Ä¥«¡¼¥É¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Î¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£