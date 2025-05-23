¥Æ¥ì¥Ó¿®½£

¼Ì¿¿³ÈÂç

21Æü¡¢¿Üºä»Ô¤Ç¶¯É÷¤ÇÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¾®²°¤¬Îó¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¾èµÒ3¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢Ä¹ÌîÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤ÏÆÍÉ÷¤Î¼ïÎà¤¬¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ðー¥¹¥È¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¡×¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¸Î¤Ï21Æü¸á¸å6»þÁ°¡¢Ä¹ÌîÅÅÅ´¤ÎÎó¼Ö¤¬¿Üºä»Ô¡¦ÆüÌî±ØÉÕ¶á¤ÇÆÍÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈô¤ó¤Ç¤­¤¿¥Ñ¥¤¥×À½¤Î¾®²°¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

ÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¡¢Ä¹Ìî»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡Ê56¡Ë¤¬»àË´¡£¤Û¤«¤Î¾èµÒ2¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬ÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤Ê¤É¤ËÊ¹¤­¼è¤êÄ´ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÉ÷¤ÏÀÑÍð±À¤«¤é¿á¤­²¼¤í¤¹¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ðー¥¹¥È¡×¤«¡¢ÀÑÍð±À¤«¤é¿á¤­²¼¤í¤¹Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬¡¢²¹¤«¤¤¶õµ¤¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ö¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¡×¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

É÷Â®¤Ï¤ª¤è¤½30¥áー¥È¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢¶¯¤¤±«¤ä¡¢¤Ò¤ç¤¦¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

µ¤¾ÝÂæ¤Ç¤Ïº£¸å¤â¸½ÃÏÄ´ºº¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£