¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ÆüÊÆ¼óÇ¾¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬12»þ20Ê¬¤á¤É¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡¡¶¦Æ± ÆüÊÆ¼óÇ¾¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬12»þ20Ê¬¤á¤É¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡¡¶¦Æ± ÆüÊÆ¼óÇ¾¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬12»þ20Ê¬¤á¤É¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡¡¶¦Æ± 2025Ç¯5·î23Æü 12»þ10Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ÆüÊÆ¼óÇ¾¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬12»þ20Ê¬¤á¤É¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡¡¶¦Æ± ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥É¥ëÇä¤êÍ¥Àª¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎºÄÌ³¤Ï¤µ¤é¤ËËÄÄ¥¤Ø¡áÅìµþ°ÙÂØÁ°¾ì³µ¶· ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß1½µ´Ö11%ÂæÈ¾¤Ð Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡¡¿ÍÌ±¸µÃæ¿´¥ìー¥È¡¡1¥É¥ë¡á7.1919¸µ¡ÊÁ°ÆüÈæ0.0016¡Ë