¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤¬È÷ÃßÊÆÅ¹Æ¬²Á³Ê2000±ßÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨É½ÌÀ¡¡¡Ö¥Þ¡¼¥¸¥ó¤ò¾è¤»¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤Ë¤Ê¤ë¡×
È÷ÃßÊÆ¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2000±ßÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤À¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÍè·î¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢È÷ÃßÊÆ¤¬5¥¥í¤¢¤¿¤ê2000±ßÂæ¤ÇÊÂ¤Ö¤è¤¦Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§
Áá¤±¤ì¤Ð6·î¤ÎÆ¬¤¯¤é¤¤¡¢¤³¤Î2½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÈ÷ÃßÊÆ¿ï°Õ·ÀÌó¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¤â¤Î¤¬Å¹Æ¬¤Ë¤Ï2000±ßÂæ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢Ä¾¶á¤ÇÌó4200±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Æ¬Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3000±ßÂæ¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÃÊ¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤òÄÌ¤¸¡¢Å¹Æ¬¤Ë2000±ßÂæ¤ÇÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¿å½à¤ÇÈ÷ÃßÊÆ¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¡¼¥¸¥ó¤ò¾è¤»¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤¬2000±ßÂæ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò»Ô¾ì¤Ë¤â¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥³¥á¤Î¹âÆ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤¿¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ê¡ÖLive News days¡×5·î23ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë