ディズニーの幹部を長年務めてきたジャスティン・コノリー氏をYouTubeが引き抜いた件で、ディズニーがYouTubeとコノリー氏を訴えました。コノリー氏は2027年までディズニーで働くという契約を結んでいましたが、期限前に退職しています。Disney vs. YouTube (Justin Connolly) | DocumentCloudhttps://www.documentcloud.org/documents/25951945-e108509950/

YouTube Poaches Disney Official, Triggering Lawsuit Against Video Service - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-22/youtube-poaches-disney-official-to-oversee-global-media-sportsYouTube's Poaching of Disney Exec Justin Connolly Sparks Lawsuithttps://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/disney-sues-youtube-over-poaching-exec-ahead-of-licensing-renewal-deals-1236228112/Disney Sues YouTube Over Justin Connolly Hiringhttps://www.thewrap.com/disney-platform-distribution-president-justin-connolly-exit-youtube/2024年11月、20年以上ディズニーに在籍しているコノリー氏は新たな3年契約をディズニーと結び、2027年末まで同社にとどまることを約束しました。契約条件では、コノリー氏は競合他社との取引を禁じられていました。ところがYouTubeは、契約の内容を知りながら、意図的に破らせる形でコノリー氏を引き抜いたとのことです。コノリー氏は2025年5月16日にディズニーを退職し、その後YouTubeへ移籍しました。コノリー氏はYouTubeでメディア・スポーツ部門の責任者となり、YouTube TVに番組を供給する大手メディア企業との交渉などを担当することになると伝えられています。問題は、コノリー氏に利益相反があった可能性があるという点です。コノリー氏が退職した当時、ディズニーは複数の製品の発表準備と、過去最大規模の配信契約の再交渉の真っ最中でした。この業務で、コノリー氏はYouTubeとのライセンス交渉を担当するチームを率いていました。ディズニーとYouTubeの交渉について誰よりも深く知るコノリー氏がYouTubeへ移籍し、おまけに外部との交渉役としての業務を担うことになれば、交渉においてディズニー側に不都合が生じ、利益が不必要に損なわれてしまう可能性があります。こうした経緯から、ディズニーはYouTubeとコノリー氏を相手取り、契約違反、契約関係への干渉、不正競争があったとして訴訟を提起しました。ディズニー側の弁護士を務めるケビン・ゴート氏は、「コノリー氏は、ディズニーの配信契約や財務状況、そして交渉戦略について深い知識を持っています。ディズニーがYouTubeと交渉している最中に、当のYouTubeにコノリー氏が引き抜かれてしまえば、ディズニーにとって極めて不利益となるでしょう」との声明を発表しています。ディズニーは、コノリー氏がディズニーの企業秘密を漏えいする可能性があると主張し、YouTubeがコノリー氏を採用した行為について差し止め命令を提出するよう求めています。