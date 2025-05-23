¥³¥³¥¤¥Á¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ö¥Û¥íÆù¥É¥«¥ó¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯&¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥«¥ì¡¼¡×È¯Çä¡¢´Å¿É¥½¡¼¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¤¿ÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹Ž¥¥Õ¥é¥¤¥É¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯Ž¥4¼ï¤ÎÁÆÈÔ¤¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É»ÈÍÑ
¥«¥ì¡¼ÀìÌçÅ¹¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¡×¤Ï5·î23Æü¡¢Á´¹ñ¤ÎÌó620Å¹ÊÞ¤Ç¡Ö¥Û¥íÆù¥É¥«¥ó¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯&¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥«¥ì¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤«¤éÄê´üÅª¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¡¢¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆù²ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤ÎÂè4ÃÆ¥á¥Ë¥å¡¼¡£ÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹Æù¤ÎÎÌ¤ò4ÃÊ³¬¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¡Ö¥Û¥íÆù¥É¥«¥ó¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯&¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥«¥ì¡¼¡×¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¤¹¤²È¡¢²Æ¸ÂÄê¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼Ð§¡×È¯Çä¡¢¶ñÂô»³¤Ê¥¡¼¥ÞŽ¥²¹ÀôÍñŽ¥¥ì¥¿¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢ÊÌÅº¤¨¿É¸ý¥½¡¼¥¹ÉÕ¤¡Ò¥³¥³¥¤¥Á¡Ö¥Û¥íÆù¥É¥«¥ó¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯&¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥«¥ì¡¼¡×³µÍ×¡Ó
¢¡¥Û¥íÆù¥É¥«¥ó¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯&¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥«¥ì¡¼
Ž¥Æù²ôLEVEL1(Å¹Æâ1,690±ß¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È1,744±ß)
Ž¥Æù²ôLEVEL2(Å¹Æâ2,220±ß¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È2,274±ß)
Ž¥Æù²ôLEVEL3(Å¹Æâ2,750±ß¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È2,804±ß)
Ž¥Æù²ôLEVEL4(Å¹Æâ3,280±ß¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È3,334±ß)
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡£¾åµ¤Î²Á³Ê¤Ï¥é¥¤¥¹300g¡¢¿É¤µ¡ÖÉáÄÌ¡×¤Î¾ì¹ç¡£
¡Ö¥Û¥íÆù¥É¥«¥ó¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯&¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥«¥ì¡¼¡×Æù²ôLEVEL1Ž¥2Ž¥3Ž¥4
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¾¾²°¡Ö¥Á¥¥ó¥±¥Ð¥ÖÐ§¡×¿·È¯Çä¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À·ÜÆùŽ¥¥±¥Ð¥Ö¥½¡¼¥¹Ž¥¥Ô¥¯¥ë¥¹¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ
º£²óÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥Û¥íÆù¥É¥«¥ó¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯&¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥«¥ì¡¼¡×¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤Î¾å¤Ë¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤Û¤°¤ì¤ë¤Û¤É½À¤é¤«¤¤ÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹Æù¡ÖÆù²ô¡×¤ò¤Î¤»¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»È¤Ã¤¿´Å¿É¤¤¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¡£»Å¾å¤²¤Ë¥Õ¥é¥¤¥É¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤È¡¢ÁÆÈÔ¤¤Î4¼ï¤Î¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼(¥Ö¥é¥Ã¥¯Ž¥¥Û¥ï¥¤¥ÈŽ¥¥°¥ê¡¼¥óŽ¥¥Ô¥ó¥¯)¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¤Ï¡¢¡ÖÆùŽ¥¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯Ž¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¥¬¥Ä¥ó¤È¤¯¤ë¡¢¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î°ì»®¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Û¥íÆù¥É¥«¥ó¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯&¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥«¥ì¡¼¡×Æù²ôLEVEL1
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¤«¤é¤ä¤Þ¡¢¿·ºî¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÀ¸Õª¾ßÌý¤«¤é¤¢¤²¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë²óÆéÆùÄê¿©¡×È¯Çä¡¢¼çÌòµé¤ÎÎÁÍý¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÄê¿©
¢£¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È