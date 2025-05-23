ÆüËÜºÇÂ®¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ë¡ÖGR¥¹¡¼¥×¥é¡×ÅÐ¾ì¡ª ÇÈÍð¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡ÈÀÖ¤¤¡É¥È¥è¥¿¤ÎÇúÂ®ÀèÆ³¼Ö¤ËµÓ¸÷¡ÖÂçÅò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¥¹¡¼¥×¥é¡×
¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡ÛÂè5Àï¡Ê·è¾¡¡¦5·î18Æü¡¿¥ª¡¼¥È¥Ý¥ê¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÖ¤¤GR¥¹¡¼¥×¥éSC¤¬ÇúÂ®ÀèÆ³
¡¡¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÄä¼Ö¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Î²ó¼ý¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤òÀèÆ³¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤ò¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤È¸Æ¤Ö¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤Î³èÌö¤¬ÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Âè5Àï¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥È¥Ý¥ê¥¹¤ÎÀÖ¤¤GR¥¹¡¼¥×¥é¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè5Àï·è¾¡¤Î20¼þÌÜ¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥ª¥µ¥ê¥Ð¥ó¡ÊKONDO RACING¡Ë¤¬¥¿¡¼¥ó17¤Ç¥¹¥Ô¥ó¤òµÊ¤·¤Æ¥°¥é¥Ù¥ë¤ËÊá¤Þ¤ê¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î²ó¼ý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½ÐÆ°¤·¤¿¤Î¤¬¡È¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¡ÉGR¥¹¡¼¥×¥é¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤À¡£
¡¡GR¥¹¡¼¥×¥é¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤È¸À¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯¤ËÂçÅòÅÔ»Ë¼ù¤¬SUGO¤ÎGR¥¹¡¼¥×¥é¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤Î¸å¤í¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¡Ö¡Ê¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤¬¡ËÂ®¤¹¤®¤ÆÉé¤±¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¥Á¡¼¥àÌµÀþ¤òÆþ¤ì¡¢¡Ö¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤Î¥¹¡¼¥×¥é¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤è¤êÂ®¤¤¤Î¤«¡ª¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥«¡¼¤ÎGR¥¹¡¼¥×¥é¤Ï¡¢3LÄ¾6¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê387ps¡¿500Nm¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿º¸¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤âGR¥¹¡¼¥×¥é¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤â¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¡Ö¤Ç¤¿GR¥¹¡¼¥×¥é¡×¡Ö¥¹¡¼¥×¥é¤À¡×¡ÖÂçÅò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¥¹¡¼¥×¥éÅÐ¾ì¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Î¡ÈÉ÷Êª»í¡É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é2025¡Ù¡¿(C)JRP¡Ë