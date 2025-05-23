Åì¾ÚÈ¿È¯¡¢°ì»þ300±ß¹â¡¡ÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¾å¾º¤ò¹¥´¶
¡¡23Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤¬°ì»þ300±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤ò¹¥´¶¤·¡¢³ô²Á¿å½à¤¬¹â¤¤È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬Çã¤ï¤ì¡¢Áê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ294±ß97Á¬¹â¤Î3Ëü7280±ß84Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï22.04¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2739.13¡£
¡¡³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ß°Â¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¤ß¡¢¶ÈÀÓ²þÁ±´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¼«Æ°¼Ö¤äµ¡³£¤Ê¤ÉÍ¢½Ð´ØÏ¢³ô¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£¹ñÆâ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤¬°ìÉþ¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢´ë¶È¤ÎÍøÊ§¤¤ÉéÃ´¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤éÁê¾ì¤ò»Ù¤¨¤¿¡£