JR»³¼êÀþ¤¬¸áÁ°8»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ë±¿Å¾ºÆ³«¡¡¤±¤µ¤Î»ÏÈ¯¤«¤éÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡Ìó19Ëü7000¿Í¤Ë±Æ¶Á¡Ä¸¶°ø¤Ï¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥ÕÂ»½ý
JR»³¼êÀþ¤Ï¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¤ÎÂ»½ý¤Ë¤è¤ê¡¢23ÆüÄ«¤Î»ÏÈ¯¤«¤éÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢¸áÁ°8»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó19Ëü7000¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
»³¼êÀþ¤Î³°²ó¤ê¤Ï22ÆüÌë¡¢¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¤¬¶Ê¤¬¤ë¤Ê¤ÉÂ»½ý¤·¤Æ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢»³¼êÀþ¤Ï23ÆüÄ«¤â»ÏÈ¯¤«¤éÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
µþÉÍÅìËÌÀþ¤â»ÏÈ¯¤«¤é°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢¸áÁ°8»þÈ¾º¢¤Þ¤Ç¤Ë½ç¼¡±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢141ËÜ¤¬±¿µÙ¤·Ìó19Ëü7000¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö·ë¹½¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤âÁêÅö¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡×¡ÖÉáÃÊ¤è¤ê¤âÅÅ¼Ö¤âº®¤ó¤Ç¤¿¤·¡¢Í¾·×¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³¼êÀþ¤Î³°²ó¤ê¤Î21ÊÔÀ®¤Ë¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¤ÎÂ»½ý¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¿·¶¶±ØÉÕ¶á¤Ç²ÍÀþ¤¬ÃÇÀþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»³¼êÀþ¤ÏÂçÉý¤ËËÜ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¡¢ÄÌ¾ï±¿¹Ô¤ÏÃë¤´¤í¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£