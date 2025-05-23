Â¸ÇÑµÄÏÀ¤ÎJR·ÝÈ÷Àþ¡¡°ìÉô¶è´Ö¤ÇÁýÊØ¤ä¥À¥¤¥äÊÑ¹¹¤Ê¤É¼Â¾Ú»ö¶È¤Ø¡¡7·î¤«¤é¼Â»Ü¡Ú²¬»³¡Û
Â¸ÇÑ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëJR·ÝÈ÷Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ±¿Í¢¶É¤Ï°ìÉô¶è´Ö¤ÇÁýÊØ¤·¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¼Â¾Ú»ö¶È¤ò¡¢7·î¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂ¸ÇÑµÄÏÀ¤ÎJR·ÝÈ÷Àþ¡¡°ìÉô¶è´Ö¤ÇÁýÊØ¤ä¥À¥¤¥äÊÑ¹¹¤Ê¤É¼Â¾Ú»ö¶È¤Ø¡¡7·î¤«¤é¼Â»Ü¡Ú²¬»³¡Û
¶áÇ¯¤ÎÍøÍÑÄãÌÂ¤ËÈ¼¤¤¡¢¤½¤ÎÂ¸ÇÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÝÈ÷ÀþºÆ¹½ÃÛ¶¨µÄ²ñ¤Î¼ÂÌ³¼Ô¤Ë¤è¤ë´´»ö²ñ¤Ç·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ±¿Í¢¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¡¢º£Ç¯7·î²¼½Ü¤«¤é11·î²¼½Ü¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚÆü½ËÆü¤Ë¡¢¿·¸«～È÷¸åÍî¹ç´Ö¤ÈÈ÷¸åÍî¹ç～»°¼¡´Ö¤Ç¡¢1±ýÉü¤º¤ÄÁýÊØ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í¼Êý¤Îµ¢Âð»þ´ÖÂÓ¤Î¥À¥¤¥äÊÑ¹¹¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ±Ø¼þÊÕ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢´Ñ¸÷¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ±¿Í¢¶É¤Ï¡¢Ìó3²¯8000Ëü±ß¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£¸å¤ÎµÄÏÀ¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£