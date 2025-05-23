ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¡¢3²óÌÜ¤ÎÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤Ø½ÐÈ¯¡¡ÆüÊÆ´ØÀÇ¶¨µÄ
¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¸þ¤±¤¿3²óÌÜ¤ÎÆüÊÆ´ØÀÇ¶¨µÄ¤ËÎ×¤à¤¿¤á¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î¸ò¾ÄÌò¤Ç¤¢¤ëÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ï23ÆüÄ«¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê
¡Ö¹ç°Õ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¹ç°Õ¤¬À®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡×
ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î24Æü¤Ë¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢Â¦¤È¤Î3²óÌÜ¤Î¶¨µÄ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÂ¦¤Ï²þ¤á¤Æ¼«Æ°¼Ö¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÅ±ÇÑ¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤ÇÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«»º¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ÎÍ¢Æþ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÍ¢Æþ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡È¸ò¾Ä¥«¡¼¥É¡É¤ò¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎ²½¤µ¤»¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¹½¤¨¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¤Î¶¨µÄ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Î¸ò¾ÄÌò¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤¬·çÀÊ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤ÏÍè½µËö¤Ë¤âºÆ¤Ó¡¢Ë¬ÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£