希少アッシュ材を採用した限定モデル「Made in Japan Limited Raw Ash」がリリースされた。2025年5月23日(金)より全国のフェンダー正規取扱店にて取り扱われる。ボディに近年入手困難となっているアッシュ材を使用し、導管を埋めない塗装技法によって木材本来の質感と木目が際立つ仕様となっており、肌触りでもその特徴を実感できる。今回登場したのは、テレキャスター、ストラトキャスター、ジャズベースの3モデルで、それぞれに3-Color Sunburst、Black、Vintage Naturalという3カラーが用意されている。

Made in Japan Limited Raw Ash

Made in Japan Limited Telecaster® Raw Ash:176,000円(税込)Made in Japan Limited Stratocaster® Raw Ash:176,000円(税込)Made in Japan Limited Jazz Bass® Raw Ash:181,500円(税込)