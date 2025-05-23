ポルトガル代表のネーションズリーグ最終決戦メンバーが決定!! 国内リーグ10得点の18歳FWが初招集
ポルトガルサッカー連盟(FPF)は20日、UEFAネーションズリーグの準決勝と決勝または3位決定戦に臨むポルトガル代表メンバーを発表した。
ロベルト・マルティネス監督はポルトのFWロドリゴ・モラを初招集。モラは昨年のU-17欧州選手権で得点王に輝き、18歳にして今季のポルトガル・リーグで23試合10ゴール4アシストを記録した。
ポルトガルは6月4日にドイツとの準決勝を実施。同8日の決勝または3位決定戦ではスペインかフランスとの対戦を予定している。
▽GK
ディオゴ・コスタ(ポルト)
ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン)
ルイ・シウバ(ベティス)
▽DF
アントニオ・シウバ(ベンフィカ)
ディオゴ・ダロト(マンチェスター・U)
ネウソン・セメド(ウォルバーハンプトン)
ヌーノ・メンデス(パリSG)
ヌーノ・タバレス(ラツィオ)
ゴンサロ・イナシオ(スポルティング)
ルベン・ディアス(マンチェスター・C)
レナト・ベイガ(ユベントス)
▽MF
ペドロ・ゴンサルベス(スポルティング)
ジョアン・フェリックス(ミラン)
ジョアン・パリーニャ(バイエルン)
ルベン・ネベス(アルヒラル)
ジョアン・ネベス(パリSG)
ビティーニャ(パリSG)
ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)
ベルナルド・シウバ(マンチェスター・C)
▽FW
ディオゴ・ジョタ(リバプール)
フランシスコ・トリンコン(スポルティング)
フランシスコ・コンセイソン(ユベントス)
ペドロ・ネト(チェルシー)
ロドリゴ・モラ(ポルト)
ラファエル・レオン(ミラン)
ゴンサロ・ラモス(パリSG)
クリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)
ロベルト・マルティネス監督はポルトのFWロドリゴ・モラを初招集。モラは昨年のU-17欧州選手権で得点王に輝き、18歳にして今季のポルトガル・リーグで23試合10ゴール4アシストを記録した。
ポルトガルは6月4日にドイツとの準決勝を実施。同8日の決勝または3位決定戦ではスペインかフランスとの対戦を予定している。
ディオゴ・コスタ(ポルト)
ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン)
ルイ・シウバ(ベティス)
▽DF
アントニオ・シウバ(ベンフィカ)
ディオゴ・ダロト(マンチェスター・U)
ネウソン・セメド(ウォルバーハンプトン)
ヌーノ・メンデス(パリSG)
ヌーノ・タバレス(ラツィオ)
ゴンサロ・イナシオ(スポルティング)
ルベン・ディアス(マンチェスター・C)
レナト・ベイガ(ユベントス)
▽MF
ペドロ・ゴンサルベス(スポルティング)
ジョアン・フェリックス(ミラン)
ジョアン・パリーニャ(バイエルン)
ルベン・ネベス(アルヒラル)
ジョアン・ネベス(パリSG)
ビティーニャ(パリSG)
ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)
ベルナルド・シウバ(マンチェスター・C)
▽FW
ディオゴ・ジョタ(リバプール)
フランシスコ・トリンコン(スポルティング)
フランシスコ・コンセイソン(ユベントス)
ペドロ・ネト(チェルシー)
ロドリゴ・モラ(ポルト)
ラファエル・レオン(ミラン)
ゴンサロ・ラモス(パリSG)
クリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)