　ポルトガルサッカー連盟(FPF)は20日、UEFAネーションズリーグの準決勝と決勝または3位決定戦に臨むポルトガル代表メンバーを発表した。

　ロベルト・マルティネス監督はポルトのFWロドリゴ・モラを初招集。モラは昨年のU-17欧州選手権で得点王に輝き、18歳にして今季のポルトガル・リーグで23試合10ゴール4アシストを記録した。

　ポルトガルは6月4日にドイツとの準決勝を実施。同8日の決勝または3位決定戦ではスペインかフランスとの対戦を予定している。

▽GK

ディオゴ・コスタ(ポルト)

ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン)

ルイ・シウバ(ベティス)

▽DF

アントニオ・シウバ(ベンフィカ)

ディオゴ・ダロト(マンチェスター・U)

ネウソン・セメド(ウォルバーハンプトン)

ヌーノ・メンデス(パリSG)

ヌーノ・タバレス(ラツィオ)

ゴンサロ・イナシオ(スポルティング)

ルベン・ディアス(マンチェスター・C)

レナト・ベイガ(ユベントス)

▽MF

ペドロ・ゴンサルベス(スポルティング)

ジョアン・フェリックス(ミラン)

ジョアン・パリーニャ(バイエルン)

ルベン・ネベス(アルヒラル)

ジョアン・ネベス(パリSG)

ビティーニャ(パリSG)

ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)

ベルナルド・シウバ(マンチェスター・C)

▽FW

ディオゴ・ジョタ(リバプール)

フランシスコ・トリンコン(スポルティング)

フランシスコ・コンセイソン(ユベントス)

ペドロ・ネト(チェルシー)

ロドリゴ・モラ(ポルト)

ラファエル・レオン(ミラン)

ゴンサロ・ラモス(パリSG)

クリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)