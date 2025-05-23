½÷»Ò¥×¥í¼ÂÎÏÇÉ¥ë¡¼¥¡¼ ¹ÓÌÚÍ¥Æà 3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤¢¤ë¤«¡Ä10ÂåÍ¥¾¡¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¦¤¬
¡Ú¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥ì¥Ç¥£¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¡ÛÂè1Æü
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û½÷»Ò¥×¥í²¼È¾¿È½¹Ê¹¡È3¸ÔÉÔÎÑ¡ÉÃËÀ¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤Ï¡ÖÇÑ¶È¡×¤Ø¡Ä9Ç¯¤Î½Ð¶Ø½èÊ¬¤¬Í¿¤¨¤ëÃ×Ì¿Åª¥À¥á¡¼¥¸
¡¡º£µ¨¡¢³«ËëÀï¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¤ÎºÇ½ªÆüºÇ½ªÁÈ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î¿ûÉö²Ú¡£¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê5²ó¤È¹¥Ä´¤â¡¢º£·î17Æü¤Ë20ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢10ÂåÍ¥¾¡¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢6·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¹ÓÌÚÍ¥Æà¡Ê19¡Ë¡£22Æü³«Ëë¤Î¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥ì¥Ç¥£¥¹¡Ê°¦ÃÎ¡¦ÃæµþGCÀÐÌîC=6642¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡Ë½éÆü¤Ë6¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢
¡Ö¡Ê10ÂåÍ¥¾¡¤Î°Õ¼±¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¡Ê½éV¤Ï¡ËÁá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æó½½ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê·è¤á¤º¤Ë¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë¾¡¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤½¤³¤ò·è¤á¤ë¤È¾Ç¤ë¤·¡¢¤Þ¤À¥ë¡¼¥¡¼¤À¤·¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤é¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜ²»¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡µÜºê¡¦Æü¾Ï³Ø±à¹â½Ð¿È¤ÇÀè¤Î¿û¤È¤ÏÆ±µéÀ¸¡£2022Ç¯¤ÎÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¿û¤È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀï¤¤¡¢ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥¢¥Þ»þÂå¤ÏÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJGA¡Ë¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Á¡¼¥à¤Ç³èÌö¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥è¥¿¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥ÕWÇÕ¤ËÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ä¥æ¥Ë¥¯¥í¡¦¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤À¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¤Ï¿û¤Ë1Ç¯ÃÙ¤ì¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³ÊÄ¾¸å¤Î¿·¿ÍÀï¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤â¼ó°Ì¤ò¾ù¤é¤º´°Á´V¡£¥ë¡¼¥¡¼Í¥¾¡°ìÈÖ¾è¤ê¤ÎºÇ±¦Íã¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤¦¡£
¡Ö¹ÓÌÚ¤Ïº£µ¨10»î¹çÌÜ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤Ï3ÅÙÌÜ¡£²áµî2²ó¤Ï3Æü´ÖÂç²ñ¤Ç¡¢¥¢¥Þ»þÂå¤Ë¤è¤¯¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥¹¡£½éÆü60Âæ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤ËÂçÊø¤ì¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â40°ÌÂæ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é½éÍ¥¾¡¤ä10ÂåÍ¥¾¡¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤·¤í3ÅÙÌÜ¤Î¹¥¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Æ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜ¿Í¤â¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï23Ç¯6·î¤Ë¥È¥è¥¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¸Ä¿Í¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ç2´§¤ò¼è¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2ÆüÌÜ¤â¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÍ¥¾¡¤ÎÆóÊ¸»ú¤¬¿§Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿û¤Ï3ÂÇº¹¤Î11°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÆü¤ËÆ±µéÀ¸ÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥´¥ë¥Õ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²¼È¾¿È½¹Ê¹¤ÇÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿»°¸ÔÃËÀ¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤¬JLPGA¤«¤é9Ç¯´Ö¤Î¡Ö½Ð¶Ø¡×¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½èÊ¬¤Ï·Ú¤¹¤®¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÇÑ¶È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤¤¤Þ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£