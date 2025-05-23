オードリーがV53、乃木坂46がV21、SixTONESがV23達成【ANN首位番組一覧】
ニッポン放送は23日、4月21日から27日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、『オールナイトニッポン（ANN）』各ブランド・各番組が全局中で首位を獲得した（個人全体：12歳〜69歳男女）と発表した。
【密着写真】随時更新！岡村隆史が念願の生パーマ
深夜1時からのANNでは『オードリーANN』が53回連続、久保史緒里がパーソナリティの『乃木坂46ANN』が21回連続、『ナインティナインANN』が3回連続となった。また、土曜日の午後11時半から放送の『SixTONES ANNサタデースペシャル』が23回連続で首位を獲得した（出演時通算。放送休止、特番となった場合は除く）。
■全局中同時間帯 首位獲得番組（個人全体：12歳〜69歳・男女）
◇「オールナイトニッポンMUSIC10」
・「オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜〜木曜 午後10時〜午前0時)
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜 午後10時〜午前0時)
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週火曜 午後10時〜午前0時)
・「岸谷香オールナイトニッポンMUSIC10」(第2水曜 午後10時〜午前0時) ※水曜は週替り／4月23日（水）は岸谷香が担当
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週木曜 午後10時〜午前0時)
◇「オールナイトニッポンX(クロス)」
・「オールナイトニッポンX (クロス)」(毎週月曜〜金曜 深夜0時〜)
・「JO1のオールナイトニッポンX (クロス）」(毎週水曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX (クロス）」(毎週木曜 深夜0時〜深夜0時58分)
◇「オールナイトニッポン」
・「オールナイトニッポン」（毎週月曜〜土曜 深夜1時〜深夜3時）
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜 深夜1時〜深夜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜 深夜1時〜深夜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜 深夜1時〜深夜3時）
◇「オールナイトニッポンサタデースペシャル」
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜 午後11時30分〜深夜1時）
◇「オールナイトニッポン0(ZERO)」
・「オールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週月曜〜土曜 深夜3時〜）
・「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週月曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「あののオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週火曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週水曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週木曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週金曜 深夜3時〜深夜5時）
・「ヤーレンズのオールナイトニッポン0(ZERO)」（週替わり土曜 深夜3時〜深夜5時）※毎月最終土曜日はヤーレンズが担当
【密着写真】随時更新！岡村隆史が念願の生パーマ
深夜1時からのANNでは『オードリーANN』が53回連続、久保史緒里がパーソナリティの『乃木坂46ANN』が21回連続、『ナインティナインANN』が3回連続となった。また、土曜日の午後11時半から放送の『SixTONES ANNサタデースペシャル』が23回連続で首位を獲得した（出演時通算。放送休止、特番となった場合は除く）。
◇「オールナイトニッポンMUSIC10」
・「オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜〜木曜 午後10時〜午前0時)
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜 午後10時〜午前0時)
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週火曜 午後10時〜午前0時)
・「岸谷香オールナイトニッポンMUSIC10」(第2水曜 午後10時〜午前0時) ※水曜は週替り／4月23日（水）は岸谷香が担当
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週木曜 午後10時〜午前0時)
◇「オールナイトニッポンX(クロス)」
・「オールナイトニッポンX (クロス)」(毎週月曜〜金曜 深夜0時〜)
・「JO1のオールナイトニッポンX (クロス）」(毎週水曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX (クロス）」(毎週木曜 深夜0時〜深夜0時58分)
◇「オールナイトニッポン」
・「オールナイトニッポン」（毎週月曜〜土曜 深夜1時〜深夜3時）
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜 深夜1時〜深夜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜 深夜1時〜深夜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜 深夜1時〜深夜3時）
◇「オールナイトニッポンサタデースペシャル」
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜 午後11時30分〜深夜1時）
◇「オールナイトニッポン0(ZERO)」
・「オールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週月曜〜土曜 深夜3時〜）
・「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週月曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「あののオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週火曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週水曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週木曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週金曜 深夜3時〜深夜5時）
・「ヤーレンズのオールナイトニッポン0(ZERO)」（週替わり土曜 深夜3時〜深夜5時）※毎月最終土曜日はヤーレンズが担当