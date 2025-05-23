東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、イード、２４セブンが買われる 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、イード、２４セブンが買われる

23日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数230、値下がり銘柄数329と、値下がりが優勢だった。



個別ではジンジブ<142A>、ＴＥＮＴＩＡＬ<325A>、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A>、デジタルグリッド<350A>、リネットジャパングループ<3556>など19銘柄が年初来高値を更新。イード<6038>、トゥエンティーフォーセブン<7074>、ワンダープラネット<4199>、ＨＥＮＮＧＥ<4475>、ＨＰＣシステムズ<6597>は値上がり率上位に買われた。



一方、オルツ<260A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、Ａｒｅｎｔ<5254>が年初来安値を更新。フィスコ<3807>、Ｕｎｉｐｏｓ<6550>、グローバルウェイ<3936>、イオレ<2334>、トヨコー<341A>は値下がり率上位に売られた。



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