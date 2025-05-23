¡Ô¾®¼¼·½¤µ¤ó¤Î¸¥¿È¡Õ½Ð»º¤·¤¿âÃ»Ò¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÆüËÜ¿©¤ò°·¤¦¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¡Ö¶ÐÌ³Àè¤ÏÊ¡Íø¸üÀ¸¤¬½¼¼Â¡×¤ÇËüÁ´¥Õ¥©¥í¡¼
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¸µ¹ÄÂ²¤Î¾®¼¼âÃ»Ò¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£5·îÃæ½Ü¡¢É×¤Î¾®¼¼·½¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤È¸½ÃÏ¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤²¤Ë¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤¹»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¼´ØÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ¿©¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö¾®¼¼·½¤µ¤ó¡£¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¯¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡É×ÉØ¤Ïº£Ç¯3·î¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤«¤é¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤Û¤É¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤Ëµï¤ò°Ü¤·¤¿¡£¤³¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë»Ò¤É¤â¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤Î°ì´Ä¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¾®¼¼²È¤ÎÃÎ¿Í¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î½©¤´¤í¤ËâÃ»Ò¤µ¤ó¤ÎÇ¥¿±¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é°ú¤Ã±Û¤··×²è¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£âÃ»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ø»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤Ê¤é°ì¸Í·ú¤Æ¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È´õË¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ º£²ó¤ÏÄÂÂß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¯²ÈÂ²¤ÇÊë¤é¤¹¤¿¤á¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯·½¤µ¤ó¤Ï¡¢°¦¤¹¤ëºÊ¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤È¡¢Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«¤ÇÊª·ïÃµ¤·¤ËÎå¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£·½¤µ¤ó¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ç¤¢¤ëÂç¼êË¡Î§»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢2016Ç¯¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò½Ð»º¤Þ¤¿¤ÏÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Î¾ì¹ç¡¢¼ç¤Ê¿Æ¤ÎÍÜ°é¼Ô¤Ë¤ÏºÇÂç16½µ´Ö¤ÎÍµëµÙ²Ë¤È¹ç·×ºÇÂç24½µ´Ö¤ÎµÙ²Ë¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë°é»ùµÙ¶È¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷´ü´Ö¡£¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤ÇÊÛ¸î»Î¤¬¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ËÅ¬±þ¤·¤Ê¤¬¤é¸ÜµÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¶ÈÌ³¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿ô¤«·î´Ö»Å»öÎÌ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ó¡Ê±Ñ¸ì¤Î¸¶Ê¸¤òÆüËÜ¸ìÌõ¤·¤¿¤â¤Î¡Ë
¡¡¸½ÃÏ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÇË³Ê¤ÎÂÔ¶ø¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢ºÇÂç12½µ´Ö¤Î»ºµÙ¡¦°éµÙ¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·µÙ¶ÈÃæ¤ËµëÍ¿¤ò»ÙÊ§¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸ÛÍÑ¼ç¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ºµÙ¡¦°éµÙÃæ¤ÏÌµµë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á»Ò¤É¤â¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¸å¡¢¹²¤Æ¤Æ»Å»öÉüµ¢¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¿Æ¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¾®¼¼¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¯Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ï¡¢ºÇÂç16½µ´Ö¤ÎÍµëµÙ²Ë¤òÍ¿¤¨¤ë¤¦¤¨¤ËÉüµ¢¤ò¼ê¸ü¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤¬¤«¤Ê¤ê½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¡Ö¾Æ¤¤½¤Ð¤ËÇ¼Æ¦¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢5·î¡¢·½¤µ¤ó¤¬¿·µï¤ËÆÏ¤¤¤¿²ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¤³¤í¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤Ë¤Ï¡¢¡ÖWeee¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¡ØWeee¡ª¡Ù¤È¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¿©ÉÊ¤ò°·¤¦ËÌÊÆºÇÂçµé¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¤«¤éÇ¼Æ¦¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¾¦ÉÊ¤âËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ºÁ°»º¸å¤Ï¿©¤ÙÊª¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢°Û¹ñ¤Ç¤Î½Ð»º¤Ç¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¿´ºÙ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ø¥ë¥·¡¼¤«¤Ä²û¤«¤·¤¤ÆüËÜ¿©¤ÇºÊ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢·½¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¸½ÃÏ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´î¤Ó¤¬¡¢·½¤µ¤ó¤ÎâÃ»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¥¿È¤Ö¤ê¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£