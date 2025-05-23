¡ÚÏÃÂê¡Û¤Á¤¤¤«¤ï¡ß¡ÖÀÄ±À¡×¡¢Ìþ¤·¤Î¥³¥é¥Ü¼Â¸½¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÊ¨¤¯! -¡ÖÆüËÜ¹áÆ²¤ä¤ê¤ª¤Ã¤¿w¡×¡ÖÊè¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¿ä¤»¤ë¡Ä¤Ã¤Æ¥³¥È?¡×¤È8Ëü¤¤¤¤¤Í½¸¤Þ¤ë
¡ÖÀÄ±À¡Á¡¢¤½¤ì¤Ï¡Á¡Ä¡Ä¢ö¡×¤È¤¯¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬Â³¤¤ò¸ý¤º¤µ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦ÆüËÜ¹áÆ²¤ÎCM¥½¥ó¥°¡£²Î¤È¹á¤ê¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ËÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÆüËÜ¹áÆ²¤µ¤ó¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢¤¢¤Î¹ñÌ±ÅªÌþ¤·¥¥ã¥é¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£°Û¿§¤Î¥³¥é¥ÜÃÂÀ¸¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹!
¡À¿·¾¦ÉÊ /
.
ÆüËÜ¹áÆ²¤«¤é
¡Ø¤ª¹á ¤Á¤¤¤«¤ï ÀÄ±À 45ËÜÆþ¡Ù¤¬ÅÐ¾ì!
¤µ¤¯¤é¡¦¥µ¥Ü¥ó¡¦¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿3¤Ä¤ÎÍ¥¤·¤¤¹á¤ê¤ÇÌþ¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò
.
5·î21Æü(¿å)¤è¤ê
ÆüËÜ¹áÆ²¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¡¢¹á¤®¤ã¤é¤ê¤£(Yahoo!)¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É
5·î23Æü(¶â)¤è¤ê
¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó)¤Ë¤ÆÈ¯Çä
(@chiikawa_kouhou¤è¤ê°úÍÑ)
¤Á¤¤¤«¤ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ª¹á¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹! ¤·¤«¤â¡¢¹á¤ê¤¬¡Ö¤µ¤¯¤é¡¦¥µ¥Ü¥ó¡¦¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¡£
ÀÄ±À¤ÎCM¥½¥ó¥°¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤â¤³¤Î¶Ê¤¬Âç¹¥¤¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤¹!
☁️ pic.twitter.com/UFYjZHrhlZ- ¤Á¤¤¤«¤ï💫¥¢¥Ë¥á²Ð¶â (@ngnchiikawa) December 3, 2021
³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡ÖÀÄ±À¤Î¤¦¤¿¡×¤ò¸ý¤º¤µ¤à¤Á¤¤¤«¤ï¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºîÃæ¤Ç¤â¥³¥é¥Ü¤·¤¿Î¾¼Ô¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥³¥é¥Üwww¡×¡ÖÆüËÜ¹áÆ²¤ä¤ê¤ª¤Ã¤¿w¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÀÄ±À¥¥¿¡¼¡¼¡¼www¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë!¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í!¡×¡ÖÆüËÜ¹áÆ²¤°¤Ã¤¸¤ç¤Öwww¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¡£¼¹É®»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë8Ëü¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¤ª¹á¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÊè¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¿ä¤»¤ë¡Ä¤Ã¤Æ¥³¥È?¡×¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ËÊû¤²¤ë¤«¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¹¥¤¤ä¤Ã¤¿¤·Çã¤ï¤Ê!!¤ªÊ©ÃÅ¤ËÊ²¤¤¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£
¤ª¹á¤È¤ªÀþ¹á¤È¤Ç¤Ï¹á¤ê¤äÇ³¾Æ»þ´Ö¤Ê¤É¤Ë°ã¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ª»û¤Ç¤ÎÊ©»ö¤Ë¤ÏÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÊ©ÃÅ¤ä¤ªÊè¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÊ¬¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸Î¿Í¤¬¤Á¤¤¤«¤ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¤ª¹á¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÌó57Ð¤Ç¡¢Ç³¾Æ»þ´Ö¤Ï12Ê¬¤Û¤É¡£²Á³Ê¤Ï1,430±ß¤Ç¤¹¡£Ìþ¤·¤Î¥³¥é¥Ü¤¬À¸¤ß¤À¤¹¹á¤ê¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(C)nagano / chiikawa committee
¡À¿·¾¦ÉÊ ¡¿ÆüËÜ¹áÆ²¤«¤é¡Ø¤ª¹á ¤Á¤¤¤«¤ï ÀÄ±À 45ËÜÆþ¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤µ¤¯¤é¡¦¥µ¥Ü¥ó¡¦¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿3¤Ä¤ÎÍ¥¤·¤¤¹á¤ê¤ÇÌþ¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò🎶5·î21Æü(¿å)¤è¤êÆüËÜ¹áÆ²¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¡¢¹á¤®¤ã¤é¤ê¤£(Yahoo!)¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É5·î23Æü(¶â)¤è¤ê¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó)¤Ë¤ÆÈ¯Çä🙌 pic.twitter.com/JCfaU2NiAR- ¤Á¤¤¤«¤ï¥°¥Ã¥º¸ø¼° (@chiikawa_kouhou) May 19, 2025
¡À¿·¾¦ÉÊ /
.
ÆüËÜ¹áÆ²¤«¤é
¡Ø¤ª¹á ¤Á¤¤¤«¤ï ÀÄ±À 45ËÜÆþ¡Ù¤¬ÅÐ¾ì!
¤µ¤¯¤é¡¦¥µ¥Ü¥ó¡¦¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿3¤Ä¤ÎÍ¥¤·¤¤¹á¤ê¤ÇÌþ¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò
.
5·î21Æü(¿å)¤è¤ê
5·î23Æü(¶â)¤è¤ê
¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó)¤Ë¤ÆÈ¯Çä
(@chiikawa_kouhou¤è¤ê°úÍÑ)
¤Á¤¤¤«¤ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ª¹á¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹! ¤·¤«¤â¡¢¹á¤ê¤¬¡Ö¤µ¤¯¤é¡¦¥µ¥Ü¥ó¡¦¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¡£
ÀÄ±À¤ÎCM¥½¥ó¥°¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤â¤³¤Î¶Ê¤¬Âç¹¥¤¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤¹!
☁️ pic.twitter.com/UFYjZHrhlZ- ¤Á¤¤¤«¤ï💫¥¢¥Ë¥á²Ð¶â (@ngnchiikawa) December 3, 2021
³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡ÖÀÄ±À¤Î¤¦¤¿¡×¤ò¸ý¤º¤µ¤à¤Á¤¤¤«¤ï¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºîÃæ¤Ç¤â¥³¥é¥Ü¤·¤¿Î¾¼Ô¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥³¥é¥Üwww¡×¡ÖÆüËÜ¹áÆ²¤ä¤ê¤ª¤Ã¤¿w¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÀÄ±À¥¥¿¡¼¡¼¡¼www¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë!¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í!¡×¡ÖÆüËÜ¹áÆ²¤°¤Ã¤¸¤ç¤Öwww¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¡£¼¹É®»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë8Ëü¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¤ª¹á¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÊè¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¿ä¤»¤ë¡Ä¤Ã¤Æ¥³¥È?¡×¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ËÊû¤²¤ë¤«¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¹¥¤¤ä¤Ã¤¿¤·Çã¤ï¤Ê!!¤ªÊ©ÃÅ¤ËÊ²¤¤¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£
¤ª¹á¤È¤ªÀþ¹á¤È¤Ç¤Ï¹á¤ê¤äÇ³¾Æ»þ´Ö¤Ê¤É¤Ë°ã¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ª»û¤Ç¤ÎÊ©»ö¤Ë¤ÏÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÊ©ÃÅ¤ä¤ªÊè¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÊ¬¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸Î¿Í¤¬¤Á¤¤¤«¤ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¤ª¹á¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÌó57Ð¤Ç¡¢Ç³¾Æ»þ´Ö¤Ï12Ê¬¤Û¤É¡£²Á³Ê¤Ï1,430±ß¤Ç¤¹¡£Ìþ¤·¤Î¥³¥é¥Ü¤¬À¸¤ß¤À¤¹¹á¤ê¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(C)nagano / chiikawa committee
¡À¿·¾¦ÉÊ ¡¿ÆüËÜ¹áÆ²¤«¤é¡Ø¤ª¹á ¤Á¤¤¤«¤ï ÀÄ±À 45ËÜÆþ¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤µ¤¯¤é¡¦¥µ¥Ü¥ó¡¦¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿3¤Ä¤ÎÍ¥¤·¤¤¹á¤ê¤ÇÌþ¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò🎶5·î21Æü(¿å)¤è¤êÆüËÜ¹áÆ²¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¡¢¹á¤®¤ã¤é¤ê¤£(Yahoo!)¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É5·î23Æü(¶â)¤è¤ê¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó)¤Ë¤ÆÈ¯Çä🙌 pic.twitter.com/JCfaU2NiAR- ¤Á¤¤¤«¤ï¥°¥Ã¥º¸ø¼° (@chiikawa_kouhou) May 19, 2025