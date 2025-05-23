¡Ø»ÒµÜÎø°¦¡Ù¤Þ¤(¾¾°æ°¦è½)¤ÎÍ¦µ¤¤¢¤ë·èÃÇ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡¡±é½Ð¤Ë¡Ö¥¨¥â¤«¤Ã¤¿¡×
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»ÒµÜÎø°¦¡Ù(Ëè½µÌÚÍË24:59¡Á ¢¨´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Û¤«)¤ÎÂè7ÏÃ¤¬¡¢22Æü¤ËÊüÁ÷¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢ÆÑÅÄ¤Þ¤(¾¾°æ°¦è½)¤¬·ëº§»ØÎØ¤ò³°¤·¡¢½Ð¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤ò¸«¤»¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¡ÖÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤¿¡¢¤¨¤é¤¤!¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¾¾°æ°¦è½
¤Þ¤(¾¾°æ°¦è½)¤Ï¡¢»³¼ê(Âç´ÓÍ¦Êå)¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡£¶³°ì(ÂôÂ¼Îè)¤È¤Ï°ã¤¤²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹»³¼ê¤Ë°Â¿´¤¹¤ë¤â¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤Þ¤À¶³°ì¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Þ¤¤Ë¡¢»³¼ê¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¡¢ºÆ¤ÓÈà¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¶³°ì¤Ï¤Þ¤¤Ë¼¹Ãå¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢´óÅç(µÈËÜ¼ÂÍ«)¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¡¢¤Þ¤¤¬´óÅç¤È¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¤Þ¤¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹â¤ò³ç¤ë¶³°ì¤Ë´óÅç¤Ï¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Þ¤¤Ï¶³°ì¤¬ÉÔºß¤Î·ä¤Ë¼«Âð¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹Ó¤ì¤¿Éô²°¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤Þ¤¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÂÑ¤¨Â³¤±¤¿Æü¡¹¤¬Ç¾Î¢¤ò¤è¤®¤ë¡£
X(Twitter)¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¶³°ì¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥éÃË¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡×¡ÖÂôÂ¼Îè¤¯¤ó¡¢¥á¥í¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥é¥Ï¥é¤Ï¥â¥é¥Ï¥é¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Þ¤¤¬·ëº§»ØÎØ¤ò³°¤·¡¢Î¥º§ÆÏ¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Ë·èÃÇ¤·¤¿! ÎÉ¤«¤Ã¤¿!¡×¤ÈÀä»¿¤¬¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¡¢·è°Õ¡¢³ëÆ£¡¢ÉÔ°Â¡¢¼«Î©¡¢¿·¤¿¤ÊÎø¤Ø¤ÎÎ¹Î©¤Á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¨¥â¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢´óÅç¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²¿¤«²áµî¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¤«¤¢¤ë¡×¡Ö¤â¤¦°ìÇÈÍð¡¢¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¹Í»¡¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥ÞÁ´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½÷À¤ÎËÜ²»¤¬¸¶ºî¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¡Ø»ÒµÜÎø°¦¡Ù¤«¤é¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤±ÉÍÜ¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¿ä¤·¤ÎÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
Âç¤¤¯Å¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ø»ÒµÜÎø°¦¡Ù¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢FOD¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø»ÒµÜÎø°¦¡ÙÂè8ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¤Þ¤¡Ê¾¾°æ°¦è½¡Ë¤¬»Ä¤·¤¿Î¥º§ÆÏ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¶³°ì(ÂôÂ¼Îè)¤Ï¡¢¼¹Ù¹¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆÎ¥º§¤òµñÈÝ¤¹¤ë¡£»³¼ê(Âç´ÓÍ¦Êå)¤ÏÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤¤Ë¡Ö¤ª¤ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¤È´ó¤êÅº¤¦¡£
¤À¤¬¡¢ÆÍÁ³ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡£¿ÈÂÎ¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤Ä¤Ä¤â»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢µ¢Âð¸å¡¢»³¼ê¤Ë¾×·â¤Î¹ðÇò¤¬¡Ä
¾¾°æ°¦è½
¤Þ¤(¾¾°æ°¦è½)¤Ï¡¢»³¼ê(Âç´ÓÍ¦Êå)¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡£¶³°ì(ÂôÂ¼Îè)¤È¤Ï°ã¤¤²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹»³¼ê¤Ë°Â¿´¤¹¤ë¤â¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤Þ¤À¶³°ì¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Þ¤¤Ë¡¢»³¼ê¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¡¢ºÆ¤ÓÈà¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Þ¤¤Ï¶³°ì¤¬ÉÔºß¤Î·ä¤Ë¼«Âð¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹Ó¤ì¤¿Éô²°¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤Þ¤¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÂÑ¤¨Â³¤±¤¿Æü¡¹¤¬Ç¾Î¢¤ò¤è¤®¤ë¡£
X(Twitter)¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¶³°ì¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥éÃË¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡×¡ÖÂôÂ¼Îè¤¯¤ó¡¢¥á¥í¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥é¥Ï¥é¤Ï¥â¥é¥Ï¥é¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Þ¤¤¬·ëº§»ØÎØ¤ò³°¤·¡¢Î¥º§ÆÏ¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Ë·èÃÇ¤·¤¿! ÎÉ¤«¤Ã¤¿!¡×¤ÈÀä»¿¤¬¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¡¢·è°Õ¡¢³ëÆ£¡¢ÉÔ°Â¡¢¼«Î©¡¢¿·¤¿¤ÊÎø¤Ø¤ÎÎ¹Î©¤Á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¨¥â¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢´óÅç¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²¿¤«²áµî¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¤«¤¢¤ë¡×¡Ö¤â¤¦°ìÇÈÍð¡¢¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¹Í»¡¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥ÞÁ´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½÷À¤ÎËÜ²»¤¬¸¶ºî¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¡Ø»ÒµÜÎø°¦¡Ù¤«¤é¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤±ÉÍÜ¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¿ä¤·¤ÎÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
Âç¤¤¯Å¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ø»ÒµÜÎø°¦¡Ù¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢FOD¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø»ÒµÜÎø°¦¡ÙÂè8ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¤Þ¤¡Ê¾¾°æ°¦è½¡Ë¤¬»Ä¤·¤¿Î¥º§ÆÏ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¶³°ì(ÂôÂ¼Îè)¤Ï¡¢¼¹Ù¹¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆÎ¥º§¤òµñÈÝ¤¹¤ë¡£»³¼ê(Âç´ÓÍ¦Êå)¤ÏÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤¤Ë¡Ö¤ª¤ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¤È´ó¤êÅº¤¦¡£
¤À¤¬¡¢ÆÍÁ³ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡£¿ÈÂÎ¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤Ä¤Ä¤â»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢µ¢Âð¸å¡¢»³¼ê¤Ë¾×·â¤Î¹ðÇò¤¬¡Ä