¡Öµ¶ÁõÆñÌ±¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤Ë¤Ï¸·Ì©¤ÊÂÐ±þ¤ò¡×¡¡²ÏÌîÂÀÏº¸µ³°Áê¤Î¸ÀÍÕ¤Ï½Å¤¤
¡ÖÀî¸ý»Ô¤Î¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¡×¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¡¢¤·¤«¤âÍ¿ÅÞ¤ÎÂçÊª¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£²ÏÌîÂÀÏº¸µ³°Ì³Âç¿Ã¤¬¸½ÃÏ¤ò»ë»¡¤·¡¢X¾å¤ÇÄó¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤«¤é»ÔÆâ¤Î¥¦¥¤¡¼¥¯¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÂÚºß¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬2025Ç¯1·î21Æü¡ÖÆüËÜ¿Í¤â10Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤òÍý²ò¤¹¤ë¡×¡¡Áû²»ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿¥¯¥ë¥É¿Í¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¼çÄ¥¡¡¡Ö¸ø½°¥È¥¤¥ì¤Ç¹Ô°Ù¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤â¡×¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ÔÌ±¤Î»ëÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎÌäÂê¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀÐ¿À¸²ð»á¤Ï¡Öº£²ó¤Î²ÏÌî»á¤ÎÈ¯¿®¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£°Ê²¼¡¢ÀÐ¿À»á¤Î´ó¹Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥ë¥É¥«¡¼¤ä¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥´¥ß¡×¡Ä¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÀ¸³è¤È¤Ï
²ÏÌî¸µ³°Áê¤¬Àî¸ý»Ô¤ò»ë»¡
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î²ÏÌîÂÀÏº¡¦¸µ³°Ì³Âç¿Ã¤¬ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£ÌÜÅª¤Ï¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÆ±»Ô¤Î¼Â¾ð¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò5·î12Æü¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÊó¹ð¤·¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ë¥É¿Í¤È¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥·¥ê¥¢¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥¤¥é¥¯¤ËÊ¬»¶¤·¤ÆÊë¤é¤¹¹ñ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤»³³Ù·ÏÌ±Â²¡£Èà¤é¤Ï2000Ç¯Âå¤«¤éÀî¸ý»ÔÆâ¤ËÁý¤¨¡¢¸½ºßÌó3000¿Í¤¬Àî¸ý¤Ë¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¤¤¤ë¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤âÀµ³Î¤Ê¿Í¿ô¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡²ÏÌî»á¤¬¤³¤Î»þ´ü¤Ë»ë»¡¤Ë½Ð¸þ¤¯¤Û¤É¤Î´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î»ö·ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ÂÎã¤ò¤¢¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡ÉáÄÌ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎÉÂ±¡Ë½Æ°»ö·ï¤À¤í¤¦¡£»ÔÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Ç100¿Íµ¬ÌÏ¤ÎË½Æ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£ÃË½÷´Ø·¸¤Î¤â¤Ä¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤¬ÊÌ¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÆ¬Éô¤äðôÉô¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¡¢²Ã³²¼Ô¤ÈÈï³²¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Æ±»Î¤ÎÁè¤¤¤¬µ¯¤¡¢ÉÂ±¡¤ÎµßÌ¿µßµÞÈÂÁ÷¤¬5»þ´ÖÈ¾¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡2023¡Á24Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯½÷»Ò¤Ø¤ÎÏ¢Â³Ë½¹Ô»ö·ï¤ä¡¢¤Ò¤Æ¨¤²¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤Ê¤¼Êó¤¸¤Ê¤¤¤Î¤«
¡¡Æü¾ïÅª¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÍÑ¤òÂ¤·¤¿¡¢¸ø±à¤ÇÃË½÷¤¬¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬¤è¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ®¼Ô¤ÏÀî¸ý»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ï¤¸¤áÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÊó¤¸¤Ê¤¤¡Ê¡Ö»º·Ð¿·Ê¹¡×¡Öºë¶Ì¿·Ê¹¡×¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÊóÆ»¡Ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏNHK¤ÎE¥Æ¥ì¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤ò°·¤¦ÈÖÁÈ¤òÎ®¤·¤¿¤¬¡¢ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ä»ö·ï¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÊÐ¤Ã¤¿¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢°ãÏÂ´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤¿¡£
¡¡¿Í¼ï¤¬Íí¤à¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Öº¹ÊÌ¡×¡Ö¥Ø¥¤¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢É®¼Ô¤¬¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Ã´Åö¼Ô¤Î¤â¤È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¯¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÌÅÝ¤Ë»×¤¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊó¤¸¤ë¤Î¤ò·É±ó¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¤´¤¯°ìÉô¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¬¡¢º£²ó¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÀî¸ý»Ô¤òÍ¿ÅÞ¤ÎÂçÊªµÄ°÷¤Ç¤¢¤ë²ÏÌî»á¤¬Ë¬¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
²ÏÌî»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¡×¤Þ¤È¤á¤ÏÀµ¤·¤¤
¡¡²ÏÌî»á¤ÎX¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ÏÄ¹Ê¸¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤òÈ´¿è¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ÖÀî¸ý»Ô¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ë¥³¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î75¡ó¤¬ÆñÌ±Ç§ÄêÅù¼êÂ³Ãæ¤ÎÆÃÄê³èÆ°¡¢²¾ÊüÌÈ¡¢´ÆÍýÁ¼ÃÖ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÆüËÜ¤ËÃ»´üÂÚºßÌÜÅª¤ÇÍè¤Æ¤«¤éÆñÌ±Ç§Äê¿½ÀÁ¤ò¤·¤¿¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÉ®¼ÔÃí¡§¥¯¥ë¥É¿Í¤Ï¡¢ÊóÆ»¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥ë¥³¿Í¡×¡Ö¥È¥ë¥³¹ñÀÒ¡×¤Èµ½Ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£²ÏÌî»á¤â¤½¤ì¤òÆ§½±¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ë
¡Ö¥È¥ë¥³¹ñÀÒ¤òÍ¤¹¤ë¥¯¥ë¥É¿Í¤¬¡¢¥È¥ë¥³Î¹·ô¤ËÂÐ¤¹¤ëºº¾ÚÌÈ½üÁ¼ÃÖ¤Î²¸Åµ¤ò¼õ¤±¤Æ´Ñ¸÷ÌÜÅª¤ÇÍèÆü¤·¤¿¾å¤ÇÆþ¹ñ¸å¤ËÆñÌ±Ç§Äê¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢ÉÔÇ§Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¤½¤Î¿½ÀÁ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç²¾ÊüÌÈÅù¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤ºÉ¬Í×¡×
¡ÖÆñÌ±ÌäÂê¤ÎÀìÌç²È¤ä°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸½ÃÏ¤òÄ´ºº¡¦¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Èà¤é¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÃÏ°èÊ¶Áè¤âÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÇ÷³²¤â¸«¤é¤ì¤º¡¢½Ð²Ô¤®¤ä°Ü½»¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö³°Ì³¾Ê¡¢Ë¡Ì³¾Ê¡¦Æþ´ÉÄ£¡¢·Ù»¡Ä£¤ÎÉÔºî°Ù¤¢¤ë¤¤¤ÏÎÏÎÌÉÔÂ¤¬Ï¢º¿¤·¤Æ¡¢µ¶ÁõÆñÌ±¤¬¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾ïÂÖ²½¤¹¤ë¤È¡¢Àµµ¬¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ÇÂÚºß¤·¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤¸¤á¤ËÊÙ³Ø¤ËÎå¤ß¤¢¤ë¤¤¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ë¥³¿Í¤Þ¤Ç¤¬µ¶ÁõÆñÌ±¤Ê¤É¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤º¡¢Áá´ü¤Ë¸·³Ê¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¡×
¡ÖÆþ´ÉÄ£¤Ç¤Ï¡¢È´¤ÂÇ¤Á¤ÇºßÎ±»ñ³Ê¤ÎÄ´ºº¤ò¤·¡¢·Ù»¡¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÉÔË¡½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤È¤½¤ì¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¦È¯µÚ¤ÓÂàµî¶¯À©¤Ê¤É¸·³Ê¤Ê½èÊ¬¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆþ´É¿¦°÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔË¡Æþ¹ñ¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¡¢ÉÔË¡½¢Ï«¤ÎËÐÌÇ¤Ë¸þ¤±¤Æ°ú¤Â³¤ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤
¡¡´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡ÖÆñÌ±¤È¤·¤Æ°·¤¦É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Àµµ¬¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¹çË¡Åª¤ËÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¡£´Ø·¸¾ÊÄ£¤ÏÉÔË¡ÂÚºß¡¢ÉÔË¡½¢Ï«¼Ô¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤â¤½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤é¤«¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ÏÀ¯¼£²È¤È¤·¤ÆÎ©ÇÉ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤â´Þ¤á¡¢Áªµó¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Àî¸ý»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£¤µ¤é¤È»×¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞÆâºÇº¸ÇÉ¤Î1¿Í¤È¤âÌÜ¤µ¤ì¤ë²ÏÌî»á¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ë»¡¤ò¤·¡¢Ä¹Ê¸¤ò´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢²ÏÌî»á¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÎäÀÅ¤ËÀî¸ý»Ô¤Î¸½¾õ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
²ò·èºö¤Ï¥·¥ó¥×¥ë
¡¡É®¼Ô¤Ï2024Ç¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Àî¸ý¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Î¥¦¥¤¡¼¥¯¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÂÚºß¤·¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯À¸³è¤¹¤ë»ÔÌ±¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤âÅØ¤á¤¿¡£¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ë¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤Ï¡¢»ÔÄ¹¡¢»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤Î²òÂÎ¶È¼Ô¤Ë¸½¾ì¤Î»Å»ö¤òÈ¯Ãí¤·¤Æ¤¤¤ë²òÂÎ¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ë¥É¿Í¤Î¥ä¡¼¥É¡Ê²òÂÎ¶È¼Ô¤Î»ñºàÃÖ¤¾ì¡Ë¤¬Ì©½¸¤¹¤ëÃÏ°è¤ÇÁáÄ«¤«¤é¥¯¥ë¥É¿Í¤È¤È¤â¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤¹ÃÏ°è½»Ì±¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÎÇ¯Îð¤Î³°¹ñ¿Í¤Ï¡¢¿ÍÆ»Åª¤Ê¸«ÃÏ¤«¤éºßÎ±»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÆüËÜ¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ø¶È¤ò»²´Ñ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»ÔÌ±¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤ò¿¼¹ï¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÀî¸ý¤äºë¶Ì¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤è¤¯¤Ê¤¤Á°Îã¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇºßÎ±»ñ³Ê¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤¬½»¤ó¤ÇÆ¯¤¯¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤¿¤È¤¨¤Ð»ö¸Î¤ä¤éË½¹Ô¤ä¤éË½Æ°¤ä¤é¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡²ò·èºö¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Ï¤º¡£ºßÎ±»ñ³Ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤òÀÒ¤Î¤¢¤ë¹ñ¤ØÌá¤¹¡ÊºßÎ±»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä³°¹ñ¿Í¤È¤Ï¡¢ÁÐÊý¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¶¦À¸¤ÎÆ»¤ò¾ï¤ËÃµ¤ë¡Ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢»ö·ïÅö»ö¼Ô¤Ï¤¹¤°¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â²ÏÌî»á¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿´ðËÜ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ÏÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤À¤±¤ÇÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ¤¬Æ°¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ÔÄ¹¤â»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤â¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡Á°½Ò¤ÎÌ¤À®Ç¯½÷»Ò¤ËË½¹Ô¤ò¤Ï¤¿¤é¤¤¤¿ºßÎ±»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤¥¯¥ë¥É¿Í¤Ï°ìÅÙÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÀî¸ý¤ÇÊë¤é¤·¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÌ¤À®Ç¯½÷»Ò¤ËË½¹Ô¤ò¤¹¤ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤À¡£¤Ê¤¼¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ºßÎ±»ñ³Ê¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÀî¸ý¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Íý²ò¤·¤¬¤¿¤¤¡£
²ÏÌî»á¤ÎÆÍÇËÎÏ¤Ë´üÂÔ
¡¡Àî¸ý¤Ç¥¯¥ë¥É¿Í¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤È¡¢¿Í²û¤³¤¤¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¥¯¥ë¥É¿Í·Ð±Ä¤Î¥±¥Ð¥ÖÅ¹¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥é¥ó¤È¤¤¤¦ÍÓ¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥ä¡¼¥É¤ÎÃæ¤Î¿©Æ²¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥¤¤ò¥È¥ë¥³Î®¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎºÊ¤ä¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤ò»ý¤ÁÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¥¯¥ë¥É¿Í¤¿¤Á¤Ï¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£Èà¤é¤¬Ë½Æ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤ËÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¿Í¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬°¤¤¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÊüÃÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤âÁ±¿Í¤â°¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥¯¥ë¥É¿Í¤Ë¤âÁ±¿Í¤â°¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¿ÍÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÂ§¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤âÂç¤¤¤¡£»³³ÙÃÏÂÓ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥É¿Í¤Ï¡¢°µ¤¤Ê¤¯¥È¥ë¥³¤Î»³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤òÀî¸ý¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥¯¥ë¥É¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Î¹Â¤òËä¤á¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡ÌµÍÑ¤ÊÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤Ï¤Þ¤º¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ºßÎ±»ñ³Ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤ÏÁáµÞ¤Ë¼«¹ñ¤Øµ¢¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡²ÏÌî»á¤Ï¡¢»þ¤ËX¾å¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¯¤¤ÆÍÇËÎÏ¤ÇÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤À¤È»×¤¦¡£³°Ì³Âç¿Ã¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿²ÏÌî»á¤Î¡ÖÆþ´É¿¦°÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔË¡Æþ¹ñ¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¡¢ÉÔË¡½¢Ï«¤ÎËÐÌÇ¤Ë¸þ¤±¤Æ°ú¤Â³¤ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï½Å¤¤¡£¤³¤ì¤¬Áªµó¸þ¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
ÀÐ¿À¸²ð¡Ê¤¤¤·¤¬¤ß¤±¤ó¤¹¤±¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼¡£1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢»¨»ï¡¦½ñÀÒ¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¿ÍÊª¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢²»³Ú¡¢Ê¸³Ø¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø57ºÐ¤Çº§³è¤·¤¿¤é¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô