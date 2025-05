ケンタッキー大出身選手で初…サンダーのSGAがヨキッチとの一騎打ちを制してMVP初選出

5月22日(現地時間21日、日付は以下同)。NBAは2024-25レギュラーシーズンのMVP(最優秀選手賞)を発表し、オクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー(SGA)が初選出となった。

100名のグローバルメディアパネルによる投票は1位票から5位票まであるのだが、最も高い1位票の10ポイント、その次の2位票7ポイントを獲得したのはSGAとデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチのみと、昨シーズンと同様に両選手による一騎打ちという結果に。

キャリア7年目の今シーズン。SGAは76試合の出場でリーグトップの平均32.7得点に加えて5.0リバウンド6.4アシスト1.7スティール1.0ブロックを記録。フィールドゴール成功率51.9パーセント、3ポイントシュート成功率37.5パーセント、フリースロー成功率89.8パーセントをマーク。

1シーズンに平均32.0得点、5.0リバウンド、5.0アシスト以上を残してMVPに選ばれたのは1965-66シーズンのウィルト・チェンバレン、1987-88シーズンのマイケル・ジョーダン、2013-14シーズンのケビン・デュラントに次いでSGAがNBA史上4人目となった。

そして意外なことに、カナダ出身のオールスターガードはケンタッキー大学出身選手で初のシーズンMVPに選出。同大出身の現役選手ではアンソニー・デイビス(ダラス・マーベリックス)やデビン・ブッカー(フェニックス・サンズ)、カール・アンソニー・タウンズ(ニューヨーク・ニックス)、ディアロン・フォックス(サンアントニオ・スパーズ)といった実力者が多数いるものの、これまでMVPに選ばれた選手は皆無だった。

翌23日。ミネソタ・ティンバーウルブズとの「NBAプレーオフ2025」ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第2戦を前に、SGAはホームのペイコム・センターでアダム・シルバーNBAコミッショナーからMVPトロフィーを授与され、満面の笑みを浮かべていた。

SGA率いるサンダーが見据えるのは2012年以来初のNBAファイナル進出、そして前身のシアトル・スーパーソニックス時代の1979年から遠ざかっているリーグ制覇。このままサンダーが前進してリーグの頂点に立つことができるのか必見だ。

SGA makes history 👀

The former @KentuckyMBB guard is the first Wildcat to win NBA MVP 🏆

(via @ShamsCharania) pic.twitter.com/GwhmZagChY

- NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) May 21, 2025