矢沢永吉が国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』(以下MAJ)で、日本の音楽業界の発展に長きにわたり貢献し活躍しているアーティストを讃える「MAJ TIMELESS ECHO」を受賞。

【動画】矢沢永吉の『MAJ』登場シーン&パフォーマンス(全3本)

5月22日、京都・ロームシアター京都で開催されたGrand Ceremonyで「IT’S UP TO YOU!」「止まらないHa~Ha」「YES MY LOVE」の3曲を披露した。

■オーラ全開!レッドカーペットを歩く矢沢永吉

『MAJ』の公式SNSでは会場入りやパフォーマンスの様子が公開された。1つ目の動画はサングラスをかけ、赤のレザーコートを纏った矢沢が黒塗りの高級車をおりてレッドカーペットを歩く様子と黒シャツに光沢感のあるえんじ色のスーツで「IT’S UP TO YOU!」を歌唱する姿。

2つ目はジャケットを脱ぎ「止まらないHa~Ha」をパフォーマンスする様子。客席にいるアーティストらも楽曲に合わせて赤いタオルを飛ばし盛り上がっている。

そして3つ目は「YES MY LOVE」。しっとりと歌い上げる姿が収められている。

圧巻のオーラと歌唱力で会場を魅了する矢沢に、SNSでは「すごすぎて感動した」「シブすぎる」「めちゃくちゃかっこよくてシビれた」「登場からオーラすごい」「かっけー!」「圧巻のステージ!」「70代であのパフォーマンスはすごい」「やっぱりカリスマ」「唯一無二の存在」といった反響が寄せられている。