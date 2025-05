BTS JIN、米の人気番組に出演！ベッド型のセットの上で新曲「Don′t Say You Love Me」を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「(ツアーに向けて)歌の実力に期待してくださってもいいけれど、僕の顔をいちばん期待してほしい」(BTS JIN)

BTSのJINが、5月22日(※日本時間)に米NBCの人気番組『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』に出演した。

2024年11月にソロステージを披露して以来、約半年ぶりの出演となり、司会のジミー・ファロンは「Welcome Back」とJINを迎え、トークがスタート。ふたりは、JINがオリジナルコンテンツ『Run Jin』にてハリウッド俳優のトム・クルーズと対面したエピソードなどを紹介し、和やかな会話を続けた。

トークの途中、ジミー・ファロンがJINに即興で司会の座を譲る場面があり、席を交代したJINは「Thank you for coming to my show」とユーモアを交え、観客の笑いを誘う。さらに、JINは謎かけのような質問を投げかけ、会場を盛り上げた。

ジミー・ファロンは、6月より開始予定のJINの初単独ファンコンサートツアー『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』についても質問。JINは「歌の実力に期待してくださってもいいけれど、僕の顔をいちばん期待してほしい」と述べ、観客席から熱い歓声が響いた。

この日のハイライトは、新譜のタイトル曲「Don’t Say You Love Me」のステージ。温もりと安らぎを感じさせるベッド型のセットの上で、JINは甘く繊細な歌声で曲の感性を表現し、ライブバンドとのセッションと完璧に調和したステージは深い響きを届けた。

また、JINは5月21日、ニューヨークのエンパイア・ステート・ビルディングの点灯式に参加。新譜『Echo』のキーカラーでライトアップされた夜景とともに、世界中の注目を集めた。さらに、5月23日にはニューヨークでスペシャルファンイベント『Hi-Seokjin』を開催し、ファンと交流する予定だ。

JINの初単独ファンコンサートツアー『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』は、6月28日・29日の韓国・高陽市の高陽総合運動場補助競技場を皮切りに、千葉、大阪、アナハイム、ダラス、タンパ、ニューアーク、ロンドン、アムステルダムの9都市で計18公演が開催される。

(C)Todd Owyoung/NBC

