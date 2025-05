【ゲームボーイ Nintendo Switch Online:追加タイトル4本】 5月23日 配信開始

任天堂は、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」の加入者向けコンテンツ「ゲームボーイ Nintendo Switch Online」において、追加タイトルの配信を本日5月23日より開始した。

今回追加されたのは、1997年発売のアクションパズルゲーム「カービィのきらきらきっず(任天堂)」、1999年発売のサバイバル体験型RPG「サバイバルキッズ 孤島の冒険者(KONAMI)」、1989年発売のRPG「セレクション 選ばれし者(KEMCO)」、1991年発売のシューティングゲーム「ネメシスII(KONAMI)」の4タイトルとなっている。

これらのタイトルは「Nintendo Switch Online」加入者であればすぐにプレイ可能。なお、現在提供されている「Nintendo Switch Online」の加入者向けコンテンツは、6月5日より順次「Nintendo Classics」へ名称が変更される。

【カービィのきらきらきっず(任天堂)】【サバイバルキッズ 孤島の冒険者(KONAMI)】【セレクション 選ばれし者(KEMCO)】【ネメシスII(KONAMI)】

