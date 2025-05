W大阪が、フランス・パリ発のファッションブランド「パトゥ(Patou)」とコラボレーション。

フレンチシックが香る、パトゥアフタヌーンティーを楽しめるコラボレーションカフェが、期間限定で開催されます☆

W大阪「パトゥ(Patou)」コラボレーションカフェ「Patou Tea Time」

期間:2025年6月1日(日)〜7月31日(木)

時間:11:30〜、14:00〜、16:30〜、(120分制・フリーフロー90分)

料金:1人 7,000円(税・サ込)※要予約

会場:MIXup (1階)

予約:電話 06-6484-5812(レストラン予約)、E-mail w.osaka.restaurantreservations@whotels.com、Webサイト

ラグジュアリー・ライフスタイルホテ「W大阪」が、フランス・パリ発のファッションブランド「パトゥ(Patou)」とコラボレーションしたカフェを展開。

ホテル1階「MIXup(ミックスアップ)」にコラボレーションカフェ「Patou Tea Time」が開催されます!

「パトゥ(Patou)」は、ギョーム・アンリ氏がアーティスティック・ディレクターを務める、パリ発のファッションブランド。

2022年に続き、パトゥの世界観を体現するコラボレーションアフタヌーンティーが再び登場します。

御堂筋に面したアート・ペストリー・バー「MIXup(ミックスアップ)」で楽しむ、パトゥがまとうパリらしさとW大阪ならではの遊び心あふれる空間が出会う、特別なアフタヌーンティーです☆

伝統とモダンが共存するフランスの空気感やカフェ文化に着想を得つつ、洗練された現代的なスタイルで、アーティスティックに表現したメニューを楽しめます。

Patou アフタヌーンティー メニュー内容

ウェルカムドリンク:レモネードスイーツ:・バニラパンナコッタ・マドレーヌ・ココナッツメレンゲ・サクランボとライムゼリー・ラズベリータルトレット・シュークリーム・レモンカップケーキ・ストロベリーギモーブ・アーモンドブランマンジェセイヴォリー:・ミニクロワッサンのクロックムッシュ・グリュイエールチーズのグジェール・キッシュロレーヌ・ラディッシュとレモンクリームのサンドイッチ

※コーヒー、紅茶のフリーフロー付き

「Patou アフタヌーンティー」のボックスには、見た目にも心ときめく、可愛らしいスイーツがラインナップ。

「ラズベリータルト」や「レモンカップケーキ」、ピンクカラーが愛らしい「ストロベリーギモーブ」などが並びます☆

セイヴォリーは「ミニクロワッサンのクロックムッシュ」や「グリュイエールチーズのグジェール」など、フランスのエスプリを感じるメニューが登場。

甘さと塩味の絶妙なバランスが、ティータイムのひとときをより豊かに彩ります。

洗練と遊び心が響きあう、パトゥティータイムを心ゆくまで楽しめる、特別なアフタヌーンティーです!

期間限定焼き菓子・グッズ

「パトゥ」デザインのボックスで包まれたW大阪オリジナルクッキーをはじめ、期間限定でコラボグッズも販売。

「パトゥ」オリジナルのプレートや

マグカップも展開し、訪れた思い出や贈り物にもぴったりなグッズが揃います☆

ファッションブランド「パトゥ」のパリらしさと、W大阪の遊び心が響き合う、期間限定のコラボレーションカフェ。

W大阪「パトゥ」のコラボレーションカフェ「Patou Tea Time」は、2025年6月1日から7月31日まで開催です!

