Ï·µà¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÆÀ¸¡¢Í×·ï´ËÏÂ¡¡5Ê¬¤Î4¤Î»¿À®¤Ç¼è¤ê²õ¤·²ÄÇ½¤Ë
¡¡Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ØÏ¢¤Î°ì³ç²þÀµË¡¤¬23Æü¡¢»²±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç»¿À®Â¿¿ô¤Ë¤è¤ê²Ä·è¡¢À®Î©¤·¤¿¡£Ï·µà¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÆÀ¸¤ò¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇäµÑ¤ä¼è¤ê²õ¤·¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×·ï¤ò¡Ö½êÍ¼ÔÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¡×¤«¤é¡Ö5Ê¬¤Î4¤Î»¿À®¡×¤Ë´Ë¤á¤ë¡£2026Ç¯4·î¤Î»Ü¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç5Ê¬¤Î4¤Î»¿À®¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï·ú¤ÆÂØ¤¨¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎºÆÀ¸¼êË¡¤Ë¤Ï¸¶Â§¡¢Á´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÂ³¤äÅ¾Çä¤Ç°ìÉô¤Î½êÍ¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·úÊª¤ÈÉßÃÏ¤Î°ì³çÇäµÑ¤ä¡¢Æâ³°Áõ¤ò°ì¿·¤¹¤ë¡Ö1Åï¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤â¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡³°ÊÉ¤ÎÂÑ²ÐÀ¤äÂÑ¿ÌÀ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö4Ê¬¤Î3¤Î»¿À®¡×¤ÇºÆÀ¸²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡£ÂçºÒ³²¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤é¡¢Áá´üÉüµì¤Ë¸þ¤±¡Ö3Ê¬¤Î2¤Î»¿À®¡×¤Ç·ú¤ÆÂØ¤¨¤ä¼è¤ê²õ¤·¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤ë¡£
¡¡Ï·µà¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò²òÂÎ¤·¤¿¾å¤ÇÎÙÀÜÃÏ¤â¤Þ¤È¤á¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÎÙÀÜÃÏ¤Î½êÍ¸¢¤ÈºÆ·ú¸å¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½êÍ¸¢¤ò¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¶¦ÍÑÉô¤Î½¤Á¶¤ä´ÉÍýµ¬Ìó¤Î²þÀµ¤ËÉ¬Í×¤Ê·èµÄ¤ÎÍ×·ï¤Ï¡¢µÄ·è¤ËÉ¬Í×¤Ê²áÈ¾¿ô¤ÎÊì¿ô¤ò¡Ö½¸²ñ¤Î½ÐÀÊ¼Ô¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£