肌悩みをカバー！Think Family「シボレー BBクリーム ダーク」

Think Familyは、色黒や日焼け肌の男性の【青ヒゲ】【シミ】【毛穴】など、肌悩みを自然にカバーする「シボレー BBクリーム ダーク」を販売開始しました。

Think Family「シボレー BBクリーム ダーク」

内容量 : 30g

発売日 : Amazonにて4/30先行販売開始

原材料・成分:

ミシクロペンタシロキサン、水、ジメチコン、酸化チタン、酸化鉄、DPG、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、ジステアルジモニウムヘクトライト、酸化亜鉛、タルク、ジメチコンクロスポリマー、セラミドNP、セラミドEOP、セラミドAP、フィトスフィンゴシン、水溶性コラーゲン、カニナバラ果実油、アンズ核油、アボカド油、ブドウ種子油、チャ種子油、グリセリルグルコシド、グリセリン、コレステロール、トリエチルヘキサノイン、トコフェロール、(ジメチコン/(PEG-10/15))クロスポリマー、水酸化Al、(ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン)クロスポリマー、(アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル/メタクリル酸ジメチコン)コポリマー、ステアリン酸、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、クエン酸Na、ハイドロゲンジメチコン、メチコン、ラウロイルラクチレートNa、キサンタンガム、カルボマー、フェノキシエタノール

■気になる青ヒゲ・シミ・毛穴を自然にカバー

「シボレー BBクリーム ダーク」は、青ヒゲ、シミ、毛穴といった、男性特有の肌悩みに対応するために開発されたBBクリームです。

特にヒゲ剃り後に目立ちやすい青ヒゲや、生活習慣・紫外線によるシミ、開いた毛穴を自然にカバーします。

ファンデーションのような厚塗り感はなく、テカリを抑えつつサラッとした使用感で、肌に薄く均一にフィット。

カバー力がありながらも、まるで素肌のような自然な仕上がりを実現します。

朝のスキンケアの延長として手軽に使えるため、清潔感のある印象を与え、オンライン会議や対面での打ち合わせといったビジネスシーンにもぴったりです。

■色黒・日焼け肌のための「特別設計ダークカラー」

一般的なBBクリームでは白浮きしてしまうという悩みを解消すべく、色黒肌や日焼け肌の男性向けに「ダークベージュ」カラーを特別に設計。

赤みと黄みのバランスを調整することで、肌になじみつつ自然なトーンアップを叶えます。

夏のアウトドアやスポーツ、ジム通いなど、日差しを浴びやすいライフスタイルを送る男性にも最適。

「浮かない」「テカらない」「バレない」仕上がりが特長です。

肌悩みに寄り添う特別設計ダークカラー

■「SPF20 PA++」で紫外線対策も万全

日焼けによるシミやソバカスを防ぎつつ、軽いつけ心地を実現。

UV対策と肌の印象アップがこれ1本で完了します。

■肌を考えた処方「6つのフリー処方&10種の保湿成分」配合

無香料、パラベンフリー、鉱物油フリー、紫外線吸収剤フリー、石油系界面活性剤フリー、アルコールフリー処方で、日焼けなどでダメージを感じる肌質の方にも使用できます。

また、実は女性より乾燥しがちな男性の肌にうるおいを与えるため、3種のセラミド(*1)をはじめ、フィトスフィンゴシン、水溶性コラーゲン、カニナバラ果実油、アボカド油などの植物由来オイルを贅沢に配合しました。

肌を守り、肌を考えたUV処方

■ビジネスにもスポーツにも使える、携帯しやすいスリムタイプ

約3.5×14cmのスリムタイプで、カバンやポーチにもスッと収まり、日常使いからビジネス、プライベート、スポーツ時など幅広いシーンで使えます。

出先での化粧直しもスマートに。

■シリーズ使いで、肌悩みにもっと自信。

「シボレー BBクリーム ダーク」は、同シリーズのポイントカバー用「シボレー コンシーラー」と併用することで、より高いカバー力を発揮します。

青ヒゲや毛穴を広範囲でカバーしつつ、シミやニキビ跡、赤みが気になる部分にはコンシーラーをピンポイントで重ねることで、自然でムラのない仕上がりに。

肌全体のトーンを整えながら、細部の悩みにも対応します。

■使用後は、専用クレンジングですっきりオフ

ベースメイクの後は、同シリーズの「シボレー 泡クレンジング」でのクレンジングがおすすめです。

肌にやさしい濃密な泡が、BBクリームやコンシーラーはもちろん、皮脂や毛穴の奥の汚れまでしっかりと包み込み、洗い流します。

うるおいを守る処方で、洗い上がりもつっぱらず、肌への負担を軽減。

洗顔としても使えます。

毎日のスキンケアに無理なく取り入れられる、男性のためのクレンジング・洗顔です。

▼ おすすめのステップケア(朝〜夜)

1. 洗顔(朝):「シボレー 泡クレンジング」すっきり清潔な肌へ

2. スキンケア:「シボレー 薬用ジェルクリーム」うるおいをあたえ、整える

3. 下地メイク:「シボレー BBクリーム ダーク」青ヒゲや毛穴、肌悩みを自然にカバー

4. 部分メイク:「シボレー コンシーラー」気になる箇所をピンポイントで補整

5. クレンジング・洗顔(夜):「シボレー 泡クレンジング 」しっかりとメイクオフ

シリーズ使いで仕上げる肌づくり

■男性の肌にも、自信という選択を。

肌を整えることは、今やビジネスシーンでもプライベートでも、相手に好印象を与えるための新しいマナーとなりつつあります。

「シボレー BBクリーム ダーク」は、肌の悩みをさりげなくカバーしながら、自然な清潔感と自信を引き出してくれる心強い一本です。

色黒肌・日焼け肌の男性にもフィットする特別設計で、シリーズでのスキンケアと組み合わせれば、毎日の身だしなみもよりスマートに。

「第一印象を変えたい」「もっと好印象を持たれたい」──そんな男性にこそ始めてほしい、新しい“メンズBB”の習慣です。

*1 セラミドNP、セラミドEOP、セラミドAP

