2025年夏、ディズニー&ピクサーの最新作『星つなぎのエリオ』の日本版ポスタービジュアルと場面写真が解禁されました。

ディズニー&ピクサー『星つなぎのエリオ』日本版ポスタービジュアル

公開日:2025年8月1日(金)

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

『トイ・ストーリー』『リメンバー・ミー』、そして世界的ヒットを記録した『インサイド・ヘッド2』など、イマジネーションあふれる“もしもの物語”で感動を届けてきたディズニー&ピクサー。

その劇場最新作『星つなぎのエリオ』(原題:Elio)が、2025年8月1日(金)に公開されます。

今回、日本版本ポスタービジュアルと場面写真が解禁されました。

本作は、宇宙に強い憧れを抱く孤独な少年エリオが、心優しいエイリアンの少年グロードンと出会い、広大な星々の世界“コミュニバース”で壮大な冒険を繰り広げるファンタジーアドベンチャーです。

日本版本ポスターには、美しい星々の中で寄り添うエリオとグロードンの姿が描かれ、「そのままの君が好きだよ」というメッセージが添えられています。

ふたりが出会う“コミュニバース”は、さまざまな星の代表が集う夢のような場所。

そこでは、地球で居場所を見つけられなかったエリオが、本当の絆や自分の価値に気づいていきます。

グロードンは、臆病である自分に悩み、外の世界を知らない少年。

そんな彼がエリオと心を通わせることで、世界を変える勇気を手にしていく姿が描かれます。

やがてふたりの間に生まれた絆は、“星々の世界”を揺るがす脅威に立ち向かう大きな力となっていきます。

STORY

ディズニー&ピクサー史上最も“やさしい”感動につつまれる物語。

ひとりぼっちの少年・エリオは、一番の理解者であった両親を失い、孤独を抱えて大好きな宇宙に思いを馳せていました。

「この広い世界のどこかに、本当の居場所があるはず」

そんな切ない願いが届いたのか、星々の代表が集う“コミュニバース”に招かれます。

そこで出会ったのが、同じように孤独なエイリアンの少年・グロードン。

「そのままの君が好きだよ」

心を通わせたふたりに迫る、“星々の世界”を揺るがす脅威。

それを救うカギは、孤独なふたりが交わした“ある約束”にありました。

『星つなぎのエリオ』作品概要

監督:マデリーン・シャラフィアン(『リメンバー・ミー』)、ドミー・シー(『私ときどきレッサーパンダ』)、エイドリアン・モリーナ(『リメンバー・ミー』)

制作:メアリー・アリス・ドラム(『リメンバー・ミー』)

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

2025年8月1日(金) 全国劇場公開

©2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

