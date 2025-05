¼«Á³¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ÷¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ª¥Û¥¿¥ë¥¯¥¹¡ÖLED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¡×

ホタルクスは、照明メーカーとして明るさとあかりの質にこだわりつつも、小型軽量ながら大型タイプに劣らない風量を実現したLEDシーリングファンを2025年5月28日より販売します。

ホタルクス「LEDシーリングファン」

特長

1. デザイン性を損なわず、しっかり明るい

明るさを得るためには、灯具の数を増やす、大きくする、位置を下げるなどの方法が考えられますが、いずれもデザイン性を損なうことになります。

同社は、照明メーカー75年の知見を活かし、デザインを損なわないバランス、灯具位置をキープしながらも、6畳までの部屋に必要な明るさ(3250lm)を確保しました。

2. 取り付けやすい「軽量設計」

オーソドックスな外側ファン式は5Kgを超える製品が多く、器具も大きいため取り付けるのが大変です。

羽根の大きさや素材、本体鋼板を改良することにより、通常のLEDシーリングの質量に近い約3Kgを実現しました。

軽量化を実現したことで、取り付けやすさは格段にアップしています。

3. インテリア性重視のコンパクトフォルムに兼ね備えた実力

小ぶりな羽根でありながら、こだわった形状に仕上げています。

しっかりと風をつかまえて、お部屋全体に空気を循環させることができます。

羽根の回転方向は、正転/逆転できるので、夏でも冬でも活躍します。

ランダムで風量を変更する「ゆらぎの風」を搭載しています。

自然でやわらかな風を感じて、心地良い時間を楽しめます。

鳥の羽根をイメージ

4. 照明メーカーならではの機能もポイント

明るさの調光5段階、光色の調整5段階、常夜灯の調光3段階に加え、同社独自機能の『ホタルック機能』を搭載しています。

照明を消した後に淡いブルーグリーンの光で2〜3分お部屋をほのかに照らします。

電気を消した後にお部屋を出るまでの足元確認、急な停電時でもあかりを確保(※1)することができます。

また、安らぎモードでは30分間ブルーグリーンの光がほのかに点灯します。

山形大学との実証実験で、安らぎ効果を得られることが立証されました。

(※2)

就寝前のひと時に使用していただくのがおススメです。

ホタルック点灯

※1 壁スイッチON時

■その他の特長

・OFFタイマー(2H/4H)

・メモリ機能(1パターン)

・チャンネル切替(1CH/2CH)

【LEDシーリングファン概要】

品名:LEDシーリングファン

商品概要:木目調樹脂塗装(薄茶色)

商品概要:木目調樹脂塗装(濃茶色)

【共通項目】

適用畳数 : 〜6畳(※1)

定格光束 : 3250lm(※2)

定格消費電力 : 照明 30.0W

: ファン 20.0W

固有エネルギー消費効率: 108.3 lm/W

光源色(相関色温度) : 主照明 昼光色(6500K)〜電球色(2700K)

平均演色評価数 : 主照明 Ra80

外形寸法 : Φ730×H254(mm)

質量 : 3.1kg

取付方法 : 簡易取付

引掛埋込ローゼット/引掛ローゼットの場合に

ネジ止めできるタイプ

(丸型および角型引掛シーリングの場合は、天井面に

木ネジでの固定が必要)

調光機能 : 調光5段階(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%⇔10%)

調色機能 : 調色5通り(昼光色⇔昼白色⇔電球色)

常夜灯調光 : 調光3段階

付属品 : 取扱説明書(保証書付)、リモコン、ベース金具、

ネジ一式

保証期間 : LED光源およびLED電源5年間、その他1年間

生産国 : 中国

※1 一般社団法人日本照明工業会「ガイドA121-2023 住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」による

※2 主照明全灯時

初年度販売計画灯数:1万灯

