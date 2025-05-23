¼«Á³¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ÷¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ª¥Û¥¿¥ë¥¯¥¹¡ÖLED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¡×
¥Û¥¿¥ë¥¯¥¹¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÌÀ¤ë¤µ¤È¤¢¤«¤ê¤Î¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¾®·¿·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤éÂç·¿¥¿¥¤¥×¤ËÎô¤é¤Ê¤¤É÷ÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤¿LED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤ò2025Ç¯5·î28Æü¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¿¥ë¥¯¥¹¡ÖLED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¡×
¥Û¥¿¥ë¥¯¥¹¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÌÀ¤ë¤µ¤È¤¢¤«¤ê¤Î¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¾®·¿·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤éÂç·¿¥¿¥¤¥×¤ËÎô¤é¤Ê¤¤É÷ÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤¿LED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤ò2025Ç¯5·î28Æü¤è¤êÈÎÇä¡£
ÆÃÄ¹
1. ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌÀ¤ë¤¤
ÌÀ¤ë¤µ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Åô¶ñ¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤¹¡¢Âç¤¤¯¤¹¤ë¡¢°ÌÃÖ¤ò²¼¤²¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¥á¡¼¥«¡¼75Ç¯¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Åô¶ñ°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢6¾ö¤Þ¤Ç¤ÎÉô²°¤ËÉ¬Í×¤ÊÌÀ¤ë¤µ(3250lm)¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌÀ¤ë¤¤
2. ¼è¤êÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤¡Ö·ÚÎÌÀß·×¡×
¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê³°Â¦¥Õ¥¡¥ó¼°¤Ï5Kg¤òÄ¶¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢´ï¶ñ¤âÂç¤¤¤¤¿¤á¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
±©º¬¤ÎÂç¤¤µ¤äÁÇºà¡¢ËÜÂÎ¹ÝÈÄ¤ò²þÎÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤ÎLED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¼ÁÎÌ¤Ë¶á¤¤Ìó3Kg¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤ä¤¹¤µ¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤¡Ö·ÚÎÌÀß·×¡×
3. ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À½Å»ë¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼ÂÎÏ
¾®¤Ö¤ê¤Ê±©º¬¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿·Á¾õ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ÷¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤ªÉô²°Á´ÂÎ¤Ë¶õµ¤¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±©º¬¤Î²óÅ¾Êý¸þ¤Ï¡¢ÀµÅ¾¡¿µÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Æ¤Ç¤âÅß¤Ç¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉ÷ÎÌ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡Ö¤æ¤é¤®¤ÎÉ÷¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ÷¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ä»¤Î±©º¬¤ò¥¤¥á¡¼¥¸
4. ¾ÈÌÀ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½¤â¥Ý¥¤¥ó¥È
ÌÀ¤ë¤µ¤ÎÄ´¸÷5ÃÊ³¬¡¢¸÷¿§¤ÎÄ´À°5ÃÊ³¬¡¢¾ïÌëÅô¤ÎÄ´¸÷3ÃÊ³¬¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¼ÒÆÈ¼«µ¡Ç½¤Î¡Ø¥Û¥¿¥ë¥Ã¥¯µ¡Ç½¡Ù¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÈÌÀ¤ò¾Ã¤·¤¿¸å¤ËÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¸÷¤Ç2¡Á3Ê¬¤ªÉô²°¤ò¤Û¤Î¤«¤Ë¾È¤é¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·¤¿¸å¤Ë¤ªÉô²°¤ò½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂ¸µ³ÎÇ§¡¢µÞ¤ÊÄäÅÅ»þ¤Ç¤â¤¢¤«¤ê¤ò³ÎÊÝ(¢¨1)¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°Â¤é¤®¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï30Ê¬´Ö¥Ö¥ë¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¸÷¤¬¤Û¤Î¤«¤ËÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£
»³·ÁÂç³Ø¤È¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¡¢°Â¤é¤®¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Î©¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(¢¨2)
½¢¿²Á°¤Î¤Ò¤È»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¥Û¥¿¥ë¥Ã¥¯ÅÀÅô
¢¨1¡¡ÊÉ¥¹¥¤¥Ã¥ÁON»þ
¢£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆÃÄ¹
¡¦OFF¥¿¥¤¥Þ¡¼(2H¡¿4H)
¡¦¥á¥â¥êµ¡Ç½(1¥Ñ¥¿¡¼¥ó)
¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀÚÂØ(1CH¡¿2CH)
¡ÚLED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó³µÍ×¡Û
ÉÊÌ¾¡§LED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§ÌÚÌÜÄ´¼ù»éÅÉÁõ(ÇöÃã¿§)
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§ÌÚÌÜÄ´¼ù»éÅÉÁõ(Ç»Ãã¿§)
¡Ú¶¦ÄÌ¹àÌÜ¡Û
Å¬ÍÑ¾ö¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¡Á6¾ö(¢¨1)
Äê³Ê¸÷Â«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 3250lm(¢¨2)
Äê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¾ÈÌÀ¡¡¡¡30.0W
¡§ ¥Õ¥¡¥ó¡¡20.0W
¸ÇÍ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¸úÎ¨¡§ 108.3 lm/W
¸÷¸»¿§(Áê´Ø¿§²¹ÅÙ)¡¡¡¡¡§ ¼ç¾ÈÌÀ¡¡Ãë¸÷¿§(6500K)¡ÁÅÅµå¿§(2700K)
Ê¿¶Ñ±é¿§É¾²Á¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¼ç¾ÈÌÀ¡¡Ra80
³°·ÁÀ£Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¦µ730¡ßH254(mm)
¼ÁÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 3.1kg
¼èÉÕÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ´Ê°×¼èÉÕ
°ú³ÝËä¹þ¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¿°ú³Ý¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤Ë
¥Í¥¸»ß¤á¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×
(´Ý·¿¤ª¤è¤Ó³Ñ·¿°ú³Ý¥·¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Å·°æÌÌ¤Ë
ÌÚ¥Í¥¸¤Ç¤Î¸ÇÄê¤¬É¬Í×)
Ä´¸÷µ¡Ç½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ä´¸÷5ÃÊ³¬(100¡ó¢ÎÌó70¡ó¢ÎÌó50¡ó¢ÎÌó30¡ó¢Î10¡ó)
Ä´¿§µ¡Ç½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ä´¿§5ÄÌ¤ê(Ãë¸÷¿§¢ÎÃëÇò¿§¢ÎÅÅµå¿§)
¾ïÌëÅôÄ´¸÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ä´¸÷3ÃÊ³¬
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¼è°·ÀâÌÀ½ñ(ÊÝ¾Ú½ñÉÕ)¡¢¥ê¥â¥³¥ó¡¢¥Ù¡¼¥¹¶â¶ñ¡¢
¥Í¥¸°ì¼°
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ LED¸÷¸»¤ª¤è¤ÓLEDÅÅ¸»5Ç¯´Ö¡¢¤½¤ÎÂ¾1Ç¯´Ö
À¸»º¹ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ãæ¹ñ
¢¨1¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾ÈÌÀ¹©¶È²ñ¡Ö¥¬¥¤¥ÉA121-2023 ½»ÂðÍÑ¥«¥¿¥í¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¬ÍÑ¾ö¿ôÉ½¼¨´ð½à¡×¤Ë¤è¤ë
¢¨2¡¡¼ç¾ÈÌÀÁ´Åô»þ
½éÇ¯ÅÙÈÎÇä·×²èÅô¿ô¡§1ËüÅô
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¼«Á³¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ÷¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ª¥Û¥¿¥ë¥¯¥¹¡ÖLED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¡× appeared first on Dtimes.