JWマリオット・ホテル奈良に、シルクロードの香りをまとう、夏限定のアジアンメニューが新登場。

あわせて3種の冷麺と、エキゾチックなメニューで、熱さの増す季節にぴったりなダイニング体験が用意されています!

JWマリオット・ホテル奈良「シルクロードダイニング」夏限定アジアンメニュー

開催期間:提供中〜2025年8月31日(日) ※終了時期は変更となる場合があります

開催時間:ランチ 11:30 - 15:00 (L.O 14:00)、ディナー 17:30 - 21:00 (L.O 20:30)

会場:JWマリオット・ホテル奈良 1階「シルクロード ダイニング」

JWマリオット・ホテル奈良の館内レストラン「シルクロードダイニング」が、夏限定のアジアンメニューを展開。

本格的な夏に向けて、アジア各地の豊かな食文化に着想を得たメニュープロモーションが実施されます☆

ランチ・ディナーの各コースをアジアンテイストにリニューアルし、2025年8月31日までの期間限定で提供中。

かつてシルクロードの交易品として重宝されたスパイスやハーブをふんだんに用い、アジアの味覚をJWマリオット・ホテル奈良らしく昇華した全4種の特別コースが用意されています。

さらに、3種類の冷たい麺料理を含む、多彩なアジアンアラカルトメニューも新登場。

暑さが増す季節にぴったりの、エキゾチックなダイニング体験が楽しめます!

コースメニュー

スズキのソテー マサラ風味

コースは、ランチ・ディナーともに「プリフィックス」スタイルと「シェフおすすめコース」、2つのスタイルをラインナップ。

「プリフィックス」スタイルは、前菜・メイン・デザートを、好みの組み合わせで選べるコースメニューです。

「シェフおすすめコース」では、地元食材にこだわったメニューを楽しめます☆

プリフィックスランチ/ディナーコース

プリフィックスのランチおよびディナーコースは、その日の気分に合わせて、前菜・スープ・メイン・デザートが好みで選べます。

ランチでは、アジアの“今”を取り入れた多彩なメニューを提供。

シンガポール風チキンライスやトムヤムクン風スープ、三輪そうめんのアジアンスープ、ビビンバ仕立てのハンバーグなどが用意されています。

ディナーコースは「ホタテ貝のライム風味パッションフルーツソース」や「スズキのマサラ風味ソテー」など、アジアンテイストを感じる品々が、夏の夜にふさわしいひとときを演出します☆

シェフおすすめランチ/ディナーコース

シェフのおすすめランチおよびディナーコースは、地元・奈良の食材を主役に、シルクロードの香りをまとわせた特別コース。

ランチでは大和まなと奈良産トマトの冷製カッペリーニ、2種のスタイルでいただく熊本産ポークなど、軽やかで上質な料理が提供されています。

ディナーでは、アジア各国の味覚の旅へと誘う、一皿一皿をサーブ。

コチュジャンソースと和えた「国産牛のタルタル」やナンプラーソースでいただく「柿鯛の炙り」、アジアのハーブと青コショウのソースを添えた「和牛サーロイングリルステーキ」などを堪能できます!

アラカルトメニュー「冷たい麺メニュー」

アラカルトメニューには、おなじみのトムヤムクン風スープやシンガポール風チキンライス、有頭海老とココナッツのカレーが登場。

さらに、暑い夏にぴったりな3種の冷たい麺も用意されています!

エスニック風三輪そうめん

ナンプラー香る和出汁に、唐辛子や香味野菜が効いた「エスニック風三輪そうめん」

奈良の名産「三輪そうめん」が、アジアンスープで新たな魅力を放ちます☆

アジア風つけ麺 冷やしゴマダレうどん

「アジア風つけ麺 冷やしゴマダレうどん」は、食欲そそる一皿。

大和ポークや煮卵とともに、山椒とラー油が香る麻辣風のゴマダレで味わう麺メニューです!

奈良県産トマトの冷製カッペリーニ

「奈良県産トマトの冷製カッペリーニ」は、奈良発のアジアンイタリアン。

曾爾高原の完熟トマトと大和まなのソースに、ホタテのカレー風味が添えられています。

シルクロードの香りをまとわせた、期間限定のコースやエキゾチックなアラカルトメニューを展開。

JWマリオット・ホテル奈良「シルクロードダイニング」の夏限定アジアンメニューは、2025年8月13日まで提供です☆

