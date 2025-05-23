【平安Ｓ】浜中俊騎手のメイショウハリオは２枠４番 岩田望来騎手のブライアンセンスは４枠８番に 枠順決定
◆第３２回平安Ｓ・Ｇ３（５月２４日、京都・ダート１９００メートル）
出走馬１６頭の枠順が、５月２３日午前に決定した。川崎記念で復活の勝利を挙げ、Ｇ１級４勝の実績馬メイショウハリオ（牡８歳、栗東・岡田稲男厩舎、父パイロ）は２枠４番に決まった。鞍上は引き続き浜中俊騎手。次走に予定している帝王賞・Ｊｐｎ１（７月２日、大井・ダート２０００メートル）に向け、連勝で弾みをつけたい。
マーチＳで重賞初勝利を飾ったブライアンセンス（牡５歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ホッコータルマエ）は４枠８番からのスタート。今回も岩田望来騎手の手綱で３連勝を狙う。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）テーオードレフォン 牡６ ５７ アンドレアシュ・シュタルケ
（２）スレイマン 牡７ ５７ 北村 友一
（３）メイクアリープ 牡６ ５７ 幸 英明
（４）メイショウハリオ 牡８ ５９ 浜中 俊
（５）ルクスフロンティア 牡５ ５７ 岩田 康誠
（６）ロードクロンヌ 牡４ ５７ 藤岡 佑介
（７）アウトレンジ 牡５ ５８ 松山 弘平
（８）ブライアンセンス 牡５ ５７ 岩田 望来
（９）カンピオーネ 牡６ ５７ 高杉 吏麒
（１０）ペプチドソレイユ 牡５ ５７ 古川 吉洋
（１１）マーブルロック 牡５ ５７ 武 豊
（１２）レヴォントゥレット 牡４ ５７ 鮫島 克駿
（１３）ジンセイ 牡４ ５７ 川田 将雅
（１４）ライオットガール 牝５ ５５ 吉村 誠之助
（１５）タイトニット 牡５ ５７ 坂井 瑠星
（１６）バハルダール 牡６ ５７ 田口 貫太