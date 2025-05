バニラとキャラメルのリッチな風味！コートーコーポレーション「クロナキルティ シングルポットスチルウイスキー コエドビールカスクフィニッシュ」

コートーコーポレーションは、アイルランド・コーク州南部に位置するクロナキルティ蒸溜所が手がけた限定ウイスキー「クロナキルティ シングルポットスチルウイスキー コエドビールカスクフィニッシュ」を、5月14日(水)より1,200本限定で販売開始しました。

コートーコーポレーション「クロナキルティ シングルポットスチルウイスキー コエドビールカスクフィニッシュ」

・アルコール度数:50%

・容量 :700ml

・原国産 :アイルランド

・販売場所 :全国の一部酒販店

・希望小売価格 :オープン

アイルランドの蒸溜所と埼玉県川越市のブルワリーのコラボレーションによる、両社のクラフトマンシップと地域への想いが融合した唯一無二の一杯を楽しめます。

【テイスティングノート】

■香り:サツマイモと熟した果実の甘いアロマ

■味わい:バニラとキャラメルのリッチな風味、シャキッとした青リンゴの爽やかさ、ほのかなリコリスの余韻

■特徴:COEDOのサツマイモアンバーエール由来のユニークなキャラクターがウイスキーに溶け込み、アイルランドと日本のクラフト文化の融合を体現

