ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ç¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤òµß¤¦¡ªÃæµþ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¡GO GO GREENÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¿¹¡¢Ç³¤ä¤¹ÀÄ½Õ¡×

中京テレビ放送は、GO GO GREEN特別番組「森、燃やす青春」を2025年5月28日(水)深夜24時54分から中京テレビローカルで制作・放送します。

中京テレビ放送 GO GO GREEN特別番組「森、燃やす青春」

■番組概要

日夜、森林の研究へ情熱を燃やす東京大学 熊谷朝臣研究室。

熊谷教授のもとに集まったのは、個性豊かな若き研究者たち。

彼らのカーボンニュートラル実現を目指す研究活動を追う中で、人類の未来が見えてくる!?

研究の様子

上空から森を観察する熊谷教授

タイトル :GO GO GREEN特別番組「森、燃やす青春」

放送日時 :5月28日(水)24時54分〜25時54分

配信 :放送後1カ月間、TVer・Locipoで見逃し配信予定

ナレーター :雨宮天

ディレクター :谷口昂

プロデューサー:笠井知己

雨宮天

■番組内容

地球温暖化で苦しむ人々を救いたい。

森林に人類を救うヒントがあると信じ、研究に没頭する日々を送る東京大学 熊谷朝臣研究室。

熊谷教授と若き研究者たちの森林の研究に青春を捧げる日々に密着してみると、そこから見えてきたのは研究の「途方もなさ」でした。

森林の研究史、1000年。

熊谷教授は師からの教えを研究員へ、研究員はまたそれを若き学生へ。

バトンを繋ぐように、過去の先行研究の上にたち、さらにその次の世代へ繋ぐための“今”。

積み重ねられた学びを焚べ、青春は今、音を立てて燃え始める。

GO GO GREEN ロゴ

