びっくりドンキーにすっきり、みずみずしい一杯を楽しめる「シャンディレモン」と「ドンキーフリー(レモン)」が、季節限定で登場。

爽やかな香りの限定ドリンクで、暑くなる季節もさわやかに過ごせそうです!

びっくりドンキー「シャンディレモン/ドンキーフリー(レモン)」

販売開始日:2025年5月28日(水)

※予定より早く販売を終了することがあります

※一部店舗では取り扱いのないメニューがあります

販売店舗:全国のびっくりドンキー店舗

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」に、季節のお酒「シャンディレモン」とノンアルコールの「ドンキーフリー(レモン)」が登場。

暑くなるシーズンにぴったりな、レモンの爽やかな香りとすっきり、みずみずしい一杯でリフレッシュできるドリンクが期間限定で販売されます☆

期間限定 シャンディレモン

価格:600円(税込)

アルコール度数:2%(発泡酒)

テイクアウト・デリバリー:不可

期間限定で販売となるびっくりドンキーの「シャンディレモン」は、レモンの爽やかな口当たりと、しゅわっとした喉越しのアルコール飲料です。

夏の暑さを吹き飛ばす爽快な味わいで、厚くなるこの時期にピッタリのお酒。

ビール好きにはもちろん、レモンの風味が好きな人には、特におすすめです!

期間限定 ドンキーフリー(レモン)

価格:550円(税込)、テイクアウト 550円(税込)

テイクアウト:可能

デリバリー:不可

「ドンキーフリー(レモン)」は、「シャンディレモン」風の味わいが楽しめるビールテイスト飲料。

様々なシーンで多くの人が楽しめる、ノンアルコールメニューです☆

お酒が苦手な人も「ドンキーフリー(レモン)」なら、びっくりドンキーならではの爽快なレモンの味わいでリフレッシュできます!

※ドンキーフリー(レモン)はビールテイスト飲料です(ビールではありません)

※ビールテイスト飲料は20歳未満への提供をお断りしています

※ドンキーフリー(レモン)は「瓶」で提供されます

公式アプリダウンロードキャンペーン

開催期間:2025年5月28日(水)〜2025年7月15日(火)まで

参加方法:キャンペーン期間中に公式アプリを新規ダウンロードすると、その日から使える店舗限定 お食事5%割引クーポンをプレゼント

2025年5月28日〜7月15日の期間限定で、2024年にリニューアルした「びっくりドンキー公式アプリ」の1周年を記念した、新規ダウンロードキャンペーンを開催。

期間中、公式アプリを新規ダウンロードすると、その日から使える割引クーポンがもらえます☆

すっきり、みずみずしい一杯を楽しめる、レモンの味わいがさわやかな季節限定ドリンクメニュー。

2025年5月28日より季節限定で提供される、びっくりドンキーの「シャンディレモン」「ドンキーフリー(レモン)」の紹介でした☆

