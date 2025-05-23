¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥°¥é¥É¥ë¤Ø¤ÎDMÌäÂê¡×ÆÃ½¸¤Î¡È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±²á¤®¡ÉDAZN¸ø¼°ÈÖÁÈ¤ËÈãÈ½»¦Åþ¡Ä
¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¡Ù¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ëDAZN¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤â¤ê¤Á¤ã¤ó¤º¥³¥í¥·¥¢¥à¡Ù¡£
ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè5²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µËÌÄ«Á¯ÂåÉ½FWÅ¢ÂçÀ¤¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥Æ¥»¡Ë¤ä¸µÆüËÜÂåÉ½FWÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤é¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢J¥ê¡¼¥°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤·¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢Âè5²óÊüÁ÷¤ÎÁ°È¾¤ÇÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼êDMË½Ïª¤µ¤ì¤¹¤®ÌäÂê¤ËÇ÷¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¡£SNS¾å¤Ç¤âÅÙ¡¹¡È±ê¾å¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤è¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¤Î½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤ËÂÐ¤¹¤ëDM¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°·¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤À¡£
¥³¡¼¥Ê¡¼Æâ¤Ç¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë4Ì¾¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½DF°ÂÅÄÍýÂç¤é¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¸¡¾Ú¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¸ø³«¸å¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤·ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DF¶áÆ£Ä¾Ìé¤¬¡ÖDAZN¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤«¤é¤ÎDMÌäÂê¡×¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ó¤ÊÏÃ¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶È³¦Æâ¤«¤é¤âµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿È¿±þ¤ò¼õ¤±¡¢21Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿DAZN¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÈÖÀë¥Ý¥¹¥È¤Ïºï½ü¤ÎÂÐ±þ¤¬¤È¤é¤ì¤¿¡£
Á¢¤Þ¤·¤¤¡ªJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ö»Ð¡¦Ëå¡×3Ì¾
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎËÜ¾ì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤äÆîÊÆ¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥·¥âÌäÂê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´¥·¥Ã¥×»ï¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ó¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÎÊü±Ç¸¢¤òÍ¤¹¤ëDAZN¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°¤äÁª¼ê¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò´þÂ»¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬ËÜÅö¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Î°Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£²þ¤á¤ÆºÆ¹Í¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£