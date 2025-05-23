「エルデンリング」映画化プロジェクト始動監督は映画「エクス・マキナ」や「シビル・ウォー アメリカ最後の日」のアレックス・ガーランド氏
5月23日 発表
バンダイナムコエンターテインメントとA24は、アクションRPG「ELDEN RING（エルデンリング）」の映画化プロジェクトを始動した。
「エルデンリング」は、フロム・ソフトウェアの宮崎英高氏と、ファンタジー小説シリーズ「A Song of Ice and Fire (邦題：氷と炎の歌)」などの代表作を持つ作家ジョージ・R・R・マーティン氏が世界観を構築したアクションRPG。
「エルデンリング」の映画化発表にあわせ、脚本/監督として映画「エクス・マキナ」や「シビル・ウォー アメリカ最後の日」、「Warfare」を手がけたアレックス・ガーランド氏、プロデューサーにピーター・ライス氏やDNA Filmsのアンドリュー・マクドナルド氏とアロン・ライヒ氏やジョージ・R・R・マーティン氏とヴィンス・ジェラルディス氏が決定したことも発表された。
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