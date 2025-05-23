²¼Â¼¸µÊ¸²ÊÁê¤Î»²¹Í¿Í¾·Ã×¤òµÄ·è¡¡½°±¡Í½»»°Ñ¡¢¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï
¡¡½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ï23Æü¸áÁ°¡¢¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢µì°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤Î²¼Â¼ÇîÊ¸¸µÊ¸Éô²Ê³ØÁê¤Î»²¹Í¿Í¾·Ã×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤ÉÌîÅÞ¤ÎÂ¾¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î»¿À®¤ÇµÄ·è¤·¤¿¡£²¼Â¼»á¤ÏµÄ·è¤¬¤¢¤ì¤Ð±þ¤¸¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÏÍè½µÁ°È¾¤Ë¤â¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡»²¹Í¿Í¾·Ã×¤ÏÁ´²ñ°ìÃ×¤¬¸¶Â§¤À¤¬¡¢¼«Ì±¤ÏÈ¿ÂÐ¡£·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢°Â½»½ßÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¡ÊÎ©Ì±¡Ë¤Ï22Æü¤ÎÍ½»»°ÑÍý»öº©ÃÌ²ñ¤ÇºÎ·è¤òÄó°Æ¤·¡¢Í¿ÌîÅÞ¤¬±þ¤¸¤¿¡£
¡¡»²¹Í¿Í¾·Ã×¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ôÈÎÇä¥Î¥ë¥ÞÄ¶²áÊ¬¤Î»ñ¶â´ÔÎ®¤òºÆ³«¤·¤¿·Ð°Þ¤¬ÃíÌÜÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£