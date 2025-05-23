¡Ú£Î£Ð£Â¤¤ç¤¦¤Î¤ß¤É¤³¤í¡Û£µ»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬Æ±µå¾ì¤Ç¤Î£±¥«¡¼¥ÉÌÜÁ´¾¡¡õÁ´ÇÔ¡¡Ï¢¾¡Â³¤¯¤«¡¢Ï¢ÇÔ»ß¤Þ¤ë¤«
¡¡¡ùµð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡áÀÖÀ±¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡á»³Ìî
¡¡¡ùÃæÆü¡½ºå¿À¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡ËÃæÆü¡áÍ°°æ¡¢ºå¿À¡áÂ¼¾å
¡¡¡ù¹Åç¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¹Åç¡á¿¹²¼¡¢£Ä£å£Î£Á¡á¥¸¥ã¥¯¥½¥ó
¡¡¡ù³ÚÅ·¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë³ÚÅ·¡áÁáÀî¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡á¶âÂ¼
¡¡¡ù¥í¥Ã¥Æ¡½À¾Éð¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¥í¥Ã¥Æ¡á¾®Åç¡¢À¾Éð¡áÍ¿ºÂ
¢¨ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Ê³«»Ï»þ¹ï¡¦µå¾ì¡ËÍ½¹ðÀèÈ¯¤Î½ç
¡¡£²£³Æü¤Ï¥»¡¦¥Ñ·×£µ»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£µð¿Í¤ÏÅìµþ£Ä¤Ç¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Èº£µ¨£²¥«¡¼¥ÉÌÜ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Æ±µå¾ì¤Ç¤Î£±¥«¡¼¥ÉÌÜ¤Ï£³Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÆü¡¢¹Åç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤â¤½¤¦¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÏÀ¾Éð¤È£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¤Ç£²»î¹çÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£²Ï¢¾¡¡££³Àï£³¾¡¡¢£²Àï£²¾¡¤Ï£µ¥«¡¼¥ÉÃæ£´¥«¡¼¥É¤¬¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢³ÚÅ·¤À¤±¥Ó¥¸¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤¬£±¥«¡¼¥ÉÌÜ¤Ë£³Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£³Æü¤Î£µ»î¹ç¤Î£±¥«¡¼¥ÉÌÜ¤ÎÆ±µå¾ì¤Ç¤ÎÁ´¾¡¥Á¡¼¥à¤Ï
¡¡¢¦µð¿Í¡ÊÂÐ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡áÅìµþ£Ä
¡¡£³¡¦£²£¸¡¡¡¡£¶¡»£µ
¡¡¡¡¡¡£²£¹¡¡£±£²¡»£°
¡¡¡¡¡¡£³£°¡¡¡¡£³¡»£°
¡¡¢¦ÃæÆü¡ÊÂÐºå¿À¡Ë¡á¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä
¡¡£´¡¦£²£¹¡¡¡¡£´¡»£±
¡¡¡¡¡¡£³£°¡¡¡¡£µ¡»£´
¡¡£µ¡¦¡¡£±¡¡¡¡£³¡»£²
¡¡¢¦¹Åç¡ÊÂÐ£Ä£å£Î£Á¡Ë¡á¥Þ¥Ä¥À
¡¡£´¡¦¡¡£´¡¡¡¡£¸¡»£²
¡¡¡¡¡¡¡¡£µ¡¡¡¡£¸¡»£·
¡¡¡¡¡¡¡¡£µ¡¡¡¡£·¡»£¶
¡¡¢¦ÆüËÜ¥Ï¥à¡ÊÂÐ³ÚÅ·¡Ë¡á³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë
¡¡£´¡¦¡¡£¸¡¡¡¡£µ¡»£²
¡¡¡¡¡¡¡¡£¹¡¡¡¡£¸¡»£²
¡¡¡¡¡¡£±£°¡¡£±£°¡»£°
¡¡¢¦¥í¥Ã¥Æ¡ÊÂÐÀ¾Éð¡Ë¡á£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó
¡¡£´¡¦£²£²¡¡¡¡£²¡»£±
¡¡¡¡¡¡£²£³¡¡¡¡£µ¡»£²
¡¡£µ»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬Á´¾¡¡¢Á´ÇÔ¤ÈÄÁ¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÏ¢¾¡¥Á¡¼¥à¤ÏÇòÀ±¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡©¡¡Ï¢ÇÔ¥Á¡¼¥à¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ÆÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¤«¡©